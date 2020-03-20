Из-за коронавируса в Иркутске расстраиваются свадьбы: молодоженам советуют приглашать не больше 15 гостей

Сыграть пышную свадьбу - мечта любой девушки. Но во время карантина по коронавирусу самый счастливый день жизни лучше отметить скромненько, в узком кругу. Так меньше риска подцепить заразу молодоженам и приглашенным родственникам и друзьям.

- Церемонии бракосочетания не отменяются, но ради безопасности рекомендуем звать на торжество не больше 15 гостей, - предупреждают молодоженов в службе ЗАГС по Иркутской области. - Пока что пары не переносят свадьбы на более позднее время. Весной в принципе не бывает свадебного бума. В красивую дату 20.03.20 регистрации есть, а вот потом ожидается «тишина» вплоть до самой Пасхи (в этом году 19 апреля – прим.ред.) Надеемся, что к тому времени ситуация с вирусом улучшится, и ограничения больше не понадобятся.

Сами молодожены пока не слишком взволнованы карантином. Устраивают банкеты, как обычно.

- Ни одна пара еще не отменила торжество, - рассказывают организаторы свадеб в Иркутске. - Но сейчас действительно «не сезон». В основном, влюбленные активно готовятся к летним регистрациям.

Кстати, не волнуйтесь - обмениваться кольцами в медицинских масках необходимости нет.

- А вот если приходите за документами, например, зарегистрировать рождение ребенка, то лучше все-таки надевать маску, - просят в региональной службе ЗАГС.

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