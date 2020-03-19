Туры из Иркутска: какие страны еще открыты для отдыха

Из-за распространения коронавируса страны закрывают границы, особо не попутешествуешь. Но если сильно хочется отдохнуть за границей, какие варианты остаются? Узнаем, какие туры из Иркутска актуальны.

- Прямые рейсы на ближайший месяц - только в Таиланд, - говорят представители турагентств.

Да, аэропорты в стране открыты, но ради профилактики в Бангкоке уже закрывают театры, кино, бары и спортзалы. Сильно-то не повеселишься. Да и российское посольство в Таиланде советует туристам там не задерживаться. Кто знает, когда границу заблокируют.

- Еще можете слетать в Мексику или Кубу с пересадкой в Москве, а через Санкт-Петербург попадете, например, в Финляндию, - продолжают специалисты. - Эти страны тоже пока открыты для туристов. А что? Разнообразие. Туры из Иркутска туда возможны. В принципе.

Наперебой советуют и внутренний туризм - у нас вон Байкал рядом! Есть путевки на юг - в Сочи, Геленджик, Крым, Краснодар и Симферополь. Сейчас там как раз тепло. А можно махнуть за новыми впечатлениями в Горный Алтай или вообще на Камчатку. Хотя врачи не рекомендуют разъезжать по другим городам, пока не утих коронавирус, лучше отсидеться дома. Можно, конечно, заранее купить билеты на летний и осенний отдых, все туры доступны. Но кто знает, будут ли открыты границы к тому времени?

- Если отдых сорвется, на возврат денег уйдет не меньше месяца, - предупреждают в турфирмах. - Есть другой вариант: оставить деньги на депозите, чтобы потратить на туры из Иркутска позже, хоть в 2021 году.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Председатель Сибирской байкальской ассоциации туризма Игорь КОВАЛЕНКО

По закону турагентства обязаны вернуть средства за обнулившиеся путевки или сохранить на депозите, чтобы использовать позже. Однако не исключено, что турфирмы окажутся под угрозой банкротства. Тогда клиентам будет действительно сложно вернуть потраченные деньги. И хоть одно из самых популярных направлений - отдых в Таиланде - пока доступно, желающих путешествовать немного.

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