Коронавирус в Иркутске, последние новости на 19 марта 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

Эпидемия коронавируса захватила 140 стран, в России заразу уже подхватили 147 человек (данные на 19 марта). В Иркутской области, к счастью, пока нет ни одного заболевшего опасной инфекцией. Тем не менее, действует режим повышенной готовности. В международном аэропорту - строгий контроль за здоровьем прилетевших пассажиров, медики начеку, школьники и студенты учатся на «удаленке», массовые мероприятия отменяются, а музеи, театры и библиотеки временно закрыты. Во время брифинга в правительстве Иркутской области специалисты ответили на самые насущные вопросы сибиряков о том, как регион противостоит эпидемии. Итак. Коронавирус в Иркутске, последние новости на 19 марта 2020 года. Ответы специалистов на самые важные вопросы.

1. Как проверяют здоровье пассажиров, прилетевших в международный аэропорт Иркутска?

У всех, кто вернулся в Иркутск из стран, где бушует коронавирус, в два этапа измеряют температуру.

- Сначала сотрудник санитарно-карантинного контроля поднимается на борт с переносным тепловизором, затем в зале прилета пассажиров второй раз сканирует стационарное оборудование, - поясняет руководитель Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Дмитрий Савиных. - С января мы досмотрели более 230 рейсов, а это 40 тысяч человек. Под наблюдением медиков в регионе остаются 187 человек.

Так идет борьба, чтобы не допустить коронавирус в Иркутск.Еще одна мера безопасности в аэропорту - заполнение анкет. Прилетевшие из других стран отмечают, были ли у них симптомы ОРВИ, и оставляют контактные данные. Тех, кто плохо себя чувствует, осмотрят медики.

2. Я только что вернулся из-за рубежа и чувствую себя нормально. Нужно ли идти в больницу?

Даже если симптомов ОРВИ нет, при возвращении из-за границы «самоизолируйтесь» - то есть две недели посидите дома. Причем желательно не контактировать даже с родными и близкими. У коронавируса долгий инкубационный период, и лучше не рисковать, пока нет полной уверенности в своем здоровье.

На работе можно оформить больничный. Как? Очень просто. Позвоните на горячую линию областного минздрава, и специалисты Роспотребнадзора оформят и вручат вам постановление об изоляции на дому. Останется лишь вызвать врача. А вот самим в больницу идти не нужно! Особенно если все-таки почувствуете недомогание. Легкую простуду медики позволят лечить дома, а если заболели серьезно, с кашлем и температурой, то вас могут отвезти в больницу.

3. Могу ли я сдать в Иркутске анализы на коронавирус без рекомендаций врача, чтобы перестраховаться?

Пока анализы на коронавирус берут лишь у тех, кто действительно мог заразиться - под подозрение попадали уже 1300 человек. Первичные лабораторные исследования проводятся на базе Иркутского научно-исследовательского противочумного института и ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Иркутской области», затем анализы отсылают в новосибирский центр «Вектор». А в перспективе сдать анализы на коронавирус в Иркутске смогут все желающие. Сдать их могут те, кого медики решили поместить в больницу и заподозрили болезнь.

- В городе появится специальная лаборатория, но пока еще решается, когда и на базе какого медицинского учреждения, - говорит главный внештатный специалист-эпидемиолог регионального минздрава Ирина Лисянская.

4. Когда в аптеках появятся медицинские маски?

Медицинских масок в Иркутской области сейчас не хватает, это факт. Найти их в аптеках - целый квест. Однако специалисты успокаивают: в течение марта в регион по запросу минздрава должны поступить 340 миллионов одноразовых масок, которые распределят по больницам и аптекам. А в начале апреля завезут респираторы.

5. Куда в Иркутской области направляют пациентов с подозрением на коронавирус?

Возможных носителей заразы изолируют в инфекционные отделения больниц, поэтому их подготавливают по всему региону. В Иркутске пациентов с коронавирусом способен принимать стационар в инфекционной больнице.

- Сейчас изолировано 15 человек - это те, кто приехали из неблагополучных по ситуации с коронавирусом территорий, и имеют признаки ОРВИ, - сообщил главврач Иркутской областной инфекционной клинической больницы Владимир Хабудаев. - В первую волну входили студенты из Китая и россияне, побывавшие в этой стране. Сейчас под наблюдением находятся люди, прилетевшие из Таиланда, Вьетнама, Австрии, Испании и Италии. Практически у всех уже есть по одному-два отрицательных результата. Для полной уверенности, что человек здоров, их должно быть три. Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 19 марта.

КОММЕНТАРИЙ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

Как не подцепить коронавирус

1. Не посещайте общественные места: торговые и спортивные центры, мероприятия, транспорт в час пик.

2. Используйте одноразовые медицинские маски, меняя каждые 2-3 часа.

3. Избегайте близких контактов с людьми, которые кашляют и чихают.

4. Соблюдайте правила личной гигиены: тщательно мойте руки, пользуйтесь только личными полотенцами и зубными щетками.

5. Дезинфицируйте гаджеты.

6. Ограничьте рукопожатия.

7. Почаще проветривайте помещения и делайте влажную уборку.

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