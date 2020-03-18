Коронавирус в Иркутске: «Учебный» карантин, отмена концертов и контроль за продуктами в магазинах

С отпуском тем, кто не успел никуда съездить в начале года, явно придется повременить. Как и со всевозможными зрелищными мероприятиями. Даже Чемпионат мира по хоккею с мячом перенесли. И никуда от этого не деться. Пир во время чумы, то есть опасности подхватить вирус, не лучшее решение. Поэтому и перекрывают границы. И все-таки: есть ли коронавирус в Иркутске, защищен ли регион, можно ли еще успеть слетать на самые популярные у сибиряков курорты Вьетнама и Таиланда? На самые частые вопросы горожан отвечаем вместе с экспертами.

С самого начала распространения коронавируса иркутские эпидемиологи приступили к проверкам в аэропортах и на железнодорожных вокзалах . Задача – с помощью тепловизоров, определить нет ли температурящих. Особое внимание – учащимся и рабочим из Китая, туристам, возвращающимся из этой страны, а позже – из Южной Кореи и всех остальных, где зарегистрирована вспышка опасной болезни.

- На 18 марта 2020 года в Иркутской области не зарегистрировано случаев заболевания коронавирусом, - отчитываются в областном Минздраве.

Между тем, власти принимают все меры, чтобы вирус не попал в регион. 18 марта введен режим повышенной готовности.

Разбираемся по пунктам:

1. Школы и вузы закрываются на карантин.

Уже 71 школа в регионе перешла на дистанционное обучение: 9,2 тысячи человек будут заниматься дома, используя электронные дневники и информационные платформы, и еще 7,2 тысячи детей общаются с учителями с помощью видеосвязи и мессенджеров. Будет перенесен и досрочный этап ЕГЭ, на какие даты – пока уточняется. А вот вузы региона, прислушавшись к рекомендациям Минобразования, ушли на карантин все, объявив домашнее обучение. Предварительно, занятия возобновятся в начале апреля, но все будет зависеть от ситуации. Детсады продолжают работать как обычно. Но для безопасности, как и в школах в помещениях будет проводиться дезинфекция, температуру у ребятишек обязаны измерять особенно тщательно.

2. Медики региона переносят отпуска из-за опасности коронавируса в Иркутске

В больницах есть запас дезинфицирующих средств, медицинских масок, латексных перчаток. Если потребуется, бригады врачей разных специальностей, а не только пульмонологи и вирусологи, встанут на защиту населения от инфекции. Отпуска медиков переносят на время, когда стихнет пандемия. Их готовы обеспечить 10 926 респираторами, 506 костюмами первого типа, 1890 противочумными костюмами и 240 защитными комбинезонами. В регионе есть 633 аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В аптеках достаточно антибактериальных препаратов и противовирусных средств. Одновременно становится меньше тех, кто болеет ОРВИ. Пневмонию лечат у 14 взрослых и 25 детей.

3. Анализы на коронавирус в Иркутске берут в больнице

Если у вас появились признаки ОРВИ, определен алгоритм действий. Надо вызвать врача на дом. Если медики посчитают, что это необходимо, больного госпитализируют в инфекционную больницу. Там назначат лечение, а при наличии симптомов – сухого кашля и температуры – возьмут мазок из горла. Через шесть часов будет известен предварительный диагноз (диагностику проводят в Противочумном институте РАН), а окончательный вердикт – за новосибирским центром «Вектор». Всем, кто хочет, пройти обследование пока нельзя. Тест-системы в регион ( данные на 18 марта) пока не поступили.

Коронавирус в Иркутске: горожане закупают продукты, их достаточно.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

4. Власти следят за тем, чтобы на полках магазинов хватало товаров

После сообщений о том, что коронавирус наступает, жители Иркутска стали покупать впрок сахар, крупы, макароны, консервы. Горожане запасаются и предметами личной гигиены. Конечно, никто не скупает товары тоннами, но разумный запас не помешает. Однако, несмотря на это, цены на социальные товары не взлетели, а дефицита на полках нет.

- Службой потребительского рынка и лицензирования Иркутской области постоянно проводится мониторинг розничных цен на продовольственные товары в торговых организациях, - сообщили в правительстве региона. - На 17 марта рост цен на эти товары не отмечается.

Магазины и супермаркеты работают как обычно. Объективных оснований для ажиотажного спроса в Иркутской области сейчас нет.

5. Концерты и другие массовые мероприятия отменяют

Первым, к разочарованию болельщиков, было принято решение о переносе до лучших времен (предварительно – на октябрь) чемпионата мира по хоккею с мячом. Сейчас в регионе запрещено проводить массовые мероприятия, на которых могут собраться до ста человек. А это значит, отменяются все гастроли. Поскольку такие правила вводятся по всей стране, к совету не могли не прислушаться. Не стоит ждать и «Байкальской рыбалки», а значит, не приедет и Дмитрий Дюжев. Перенесены на конец 2020 года гастроли Натальи Орейро, Ирина Аллегрова отменила концерт буквально за сутки до его начала, украинцы Artik & Asti - за несколько дней. Шоу Авербуха "Чемпионы", в котором заявлен Алексей Ягудин, - на осень. «Би-2» и вовсе перенесли тур по Европе и Сибири. Как отмечают организаторы, если вы все же хотите посмотреть шоу любимых артистов, в случае если концерт перенесен, билеты будут действительны. Но можно и вернуть потраченные деньги, обратившись в кассы, где приобретали заветные «пропуски». Возврат средств за электронные билеты при полной отмене мероприятия происходит автоматически. Список неполный, и вполне очевидно, что после введения режима повышенной готовности и ограничений мероприятий до ста человек его дополнят спектакли и выставки, а также спортивные мероприятия областного и городского масштаба.

6. Заморожено сообщение с большинством популярных у туристов стран

Первыми прекратились полеты в Китай, потом в Южную Корею. В Поднебесную не ходят и поезда. Потом «закрылась» Монголия. На днях перестали принимать рейсы из Иркутска Узбекистан и Азербайджан. Из тех стран, куда обычно летают в отпуск сибиряки, можно отправиться во Вьетнам и Таиланд. Но и там уже возникают проблемы: власти Бангкока сообщают о том, что в стране больше 220 заразившихся новым вирусом, закрывают стадионы, петушиные бои, ипподромы. Но туристов из России пока продолжают пускать на отдых. В расписании аэропорта еще числятся рейсы во Вьетнам, но это ненадолго. Отдых в этой стране с 18 марта лишен всякого смысла. Потому что по решению правительства страны, все пассажиры, в том числе и из России, отправляются на 14-дневный карантин. Вряд ли кому из иркутян понравится провести долгожданный отпуск в четырех стенах в чужой стране, поэтому сейчас все, кто собрался вылетать во Вьетнам, будут сдавать путевки. Туристические компании в связи с форс-мажором вернут деньги. Авиакомпании тоже готовы возвратить затраченные средства или перенести вылет на более поздний срок, в зависимости от ситуации. Этой же политики следует РЖД.