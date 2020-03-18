2020-03-18T15:48:32+03:00
Общество

Режим повышенной готовности ввели в Иркутской области из-за коронавируса

С 18 марта начинает действовать режим повышенной готовности из-за коронавируса
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Режим повышенной готовности ввели в Иркутской области из-за коронавирусаРежим повышенной готовности ввели в Иркутской области из-за коронавирусаФото: Алексей ФОКИН
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Указ «О введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области» подписал исполняющий обязанности губернатора Приангарья Игорь Кобзев. Указ издан, как несложно догадаться, в связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с распространением инфекции в России, и обеспечения предотвращения завоза и распространения ее в регионе. Что предусматривает режим повышенной готовности в Иркутской области?

- Режим повышенной готовности в Иркутской области вводится с 20.00 часов 18 марта 2020 года, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. - Ответственным за мероприятия назначен исполняющий обязанности первого заместителя губернатора – председатель Правительства Иркутской области Константин Зайцев. В регионе переносятся культурно-массовые мероприятия. Кроме того, жителям Приангарья рекомендовано отказаться от поездок за пределы региона.

Тем сибирякам, которые приезжают из стран, где зарегистрированы случаи заболевания короновирусом, необходимо самоизолироваться на 14 дней. Больничные листы обещают предоставить всем, кому это необходимо. Работодателям рекомендовали не направлять работников в командировки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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