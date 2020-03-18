18 Март 2020 2020-03-18T05:05:49+03:00

Коронавирус не подтвердился у госпитализированной иркутянки, прилетевшей из Австрии Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Новых случаев подозрения на коронавирусную инфекцию 18 марта в Иркутской области - нет

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Доставили в больницу прямо из аэропорта Иркутска. Женщина с симптомами заболевания прилетела 16 марта из Австрии, где коронавирусом болеют более тысячи человек. В инфекционной больнице у девушки взяли анализы на коронавирусную инфекцию и отправили в лабораторию в Новосибирск.

«Результаты анализа оказались отрицательными», - рассказали «КП» в пресс-службе Министерства здравоохранения Иркутской области.

Как отметили в министерстве, по данным на утро 18 марта, новых случаев подозрений коронавирусной инфекции в регионе не выявлено.

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ИСТОЧНИК KP.RU