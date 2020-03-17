Отмена гастролей из-за коронавируса: Ягудин, Дюжев, Аллегрова, Артик и Асти не приедут в Иркутск

Объявленная Всемирной организацией здравоохранения пандемия, вызванная коронавирусной инфекцией, вносит изменения не только в жизни тех, кто подхватил злополучный вирус. По всему миру отменяются интересные и уникальные события, переносятся спортивные турниры. Коснулось, это уже и Иркутскую область.

Чемпионат мира по хоккею с мячом

Так, в Приангарье отменили игры группы А чемпионата мира по хоккею с мячом среди мужских команд. Перенесли на октябрь. Но как развиваться будут события через полгода – неизвестно, поэтому точных дат не сообщает никто.

Не приедет «Дикий ангел»

Концерт уругвайской актрисы и певицы Наталь Орейро был намечен на 2 апреля. Организаторы сообщили о переносе российского турне на ноябрь-декабрь.

Аллегрова сообщила за день до концерта

Ирина Аллегрова отменила концерт в Иркутске из-за коронавирусаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«В связи с эпидобстановкой (коронавирус) останавливаем продажи на Аллегрову до уточнения места и даты проведения мероприятия, возможно, будет смена площадки», - сообщили кассы Иркутска 16 марта. Выступление Народной артистки должно было состояться 17 марта.

Украинский поп-дуэт Artik & Asti иркутянам в марте не споют

Артем Умрихин – Артик и Анна Дзюба – Асти должны были прилететь в Иркутск, чтобы порадовать поклонников своего творчества 21 марта. Однако, об отмене их концерта также сообщили организаторы на сайте "Ледового дворца". Отметив, что все нужные сведения по возврату денег за билеты узнать можно по номеру телефона кассового оператора, указанном на самих билетах.

Шоу Авербуха не будет

Шоу Авербуха "Чемпионы", где выступал Алексей Ягудин, в Иркутске перенесли на осеньФото: Борис КУДРЯВОВ

Чемпионы Европы, Мира и Олимпийских игр Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Роман Костомаров, Оксана Домнина, Маргарита Дробязко, Павилас Ванагас, Татьяна Волосожар, Максим Троньков, Мария Петрова, Алексей Тихонов, Албена Денкова, Максим Ставиский, Владимир Беседин, Алексей Полищук и другие выдающиеся фигуристы также перенесли шоу «Чемпионы», назначенное на 5 апреля, на осень. Конечно, точной даты не сообщается.

Фестиваль «Крымская весна»

Не состоялся по всей стране и в Иркутске 15 марта шестой ежегодный фестиваль «Крымская весна», приуроченный к присоединению полуострова Крым к Российской Федерации.

Возвращаются деньги за Венгерский национальный балет SZEGED

Театральных танцев под музыку Чайковского, Стравинского, Бартока иркутяне также не увидят. Знаменитый Венгерский национальный балет SZEGED отменил свое выступление во ДС «Труд» 3 апреля в Приангарье.

Джаро & Ханза: продажа билетов приостановлена

Выступление дуэта, состоящего из Орхана Оруджова –Джаро и ИшханаАвакяна – Ханза в столице Приангарья пока под вопросом. В кассах Иркутска появилось сообщение о приостановке продажи билетов на их концерт в арт-заводе «Доренберг» 7 апреля. Так что, возможно, исполнения вживую таких хитов как «Королева Танцпола», «Айайай» и «Ты мой кайф» - не будет.

«Вайнах» перенесли на сентябрь

Концерт чеченского ансамбля должен был состояться 11 и 13 марта в Театре юного зрителя. Но, увы и ах, танцоры приехать из-за эпидемиологической ситуации в мире также отказались. И снова перенос на осень.

Рыбалку-то за что?

Дмитрий Дюжев не приедет рыбачить на Байкал. "Байкальская рыбалка-2020" отменена из-за коронавирусаФото: Борис КУДРЯВОВ

Таким вопросом задались поклонники посидеть с удочкой на льду священного озера. «Байкальская рыбалка-2020», почетным гостем которой должен был стать актер (работы - «Бригада», «Жмурки», «Остров») Дмитрий Дюжев. Порыбачить собирались 27-28 марта в селе Турка Прибайкальского района. Событие это всегда было масштабным и собирало несколько тысяч неравнодушных. Победители должны были получить аэролодку. Разыграть ее теперь можно будет только в следующем году.

«Би-2» пока опровергают

В интернете появилась информация и об отмене концерта группы «Би-2». Однако, участники группы в своих социальных сетях призывают поклонников не поддаваться унынию. Отменены пока только выступления в Европе. Россию-матушку объехать с гастролями музыканты все же планируют.

Домашние матчи баскетболистов «Иркута» 17 и 18 марта

"Иркут" не сыграет домашние игры с "Арсеналом"Фото: Анна ПОПОВА

Соперники иркутского баскетбольного клуба «Иркут» - команда «Арсенал» из Тулы в последний момент отказалась ехать на игры в Иркутск. Встреча должна была пройти в рамках чемпионата России по баскетболу в Суперлиге-2. «Арсенальцы» уже были в аэропорту, когда пришел запрет от правительства Тульской области «покидать пределы региона в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекцией». Билеты на игру можно сдать в кассах ДС «Труд».

Отмена в Галерее В. Бронштейна

В Галерее современного искусства обычно проходят не только выставки, но и показы спектаклей, пластических зарисовок и перформансы. Приезжают артисты из соседних городов и республик. С 17 марта все выступления там отменяются. Однако, выставочные залы будут работать в прежнем режиме. Посмотреть там сейчас можно экспозиции «Горизонт иллюзий» Бобура Исмоилова, THE LOVE Ану Наран и скульптуры Даши Намдакова.

И это еще не конец

Как отмечают организаторы, если вы все же хотите посмотреть шоу любимых артистов, в случае если концерт перенесен, билеты будут действительны. Если вы решите вернуть потраченные деньги, обращаться нужно в кассы, где приобретали заветные «пропуски». Возврат средств за электронные билеты при полной отмене мероприятия, происходит автоматически.

Стоит отметить, что большинство звезд российской эстрады пока придерживаются своего гастрольного графика, но накануне в правительстве Иркутской области обсуждалась отмена всех мероприятий, количество запланированных участников в которых более тысячи человек. А трибуны популярных для выступления площадок в Иркутске рассчитаны на большее число поклонников артистов. Так зал ДС «Труд» вмещает 2000 человек, а ледовый дворец рассчитан и вовсе 3000 мест.

Здесь стоит успокоить поклонников инструментальной музыки, концерты в Иркутской филармонии и Органной зале будут продолжаться по расписанию. Зал филармонии может вместить меньше полтысячи человек, а в Органном зале и вовсе меньше 200 кресел.

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