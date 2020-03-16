2020-03-16T08:58:12+03:00
Общество

Концерт Ирины Аллегровой отменен в Иркутске из-за коронавируса

Возможно, это не последняя отмена концертов звезд в столице Приангарья
Мария КНЯЗЕВА
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В Иркутске отменен концерт Ирины АллегровойВ Иркутске отменен концерт Ирины АллегровойФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Поклонники с нетерпением ждали выступления харизматичной и яркой исполнительницы в столице Приангарья. Но сегодня, 16 марта, пришло печальное известие: концерт Ирина Аллегровой в Иркутске отменен. Сибиряки не услышат в живом исполнении ни «Императрицы», ни «Странника», ни других хитов артистки.

«В связи с эпидобстановкой (коронавирус) останавливаем продажи на Аллегрову до уточнения места и даты проведения мероприятия, возможно, будет смена площадки», - сообщили кассы Иркутска.

Стоит отметить, что за последнее время это уже третья отмена концерта в региональном центре. В середине марта в Иркутск не приехал ансамбль «Вайнах» из-за распространения в мире коронавирусной инфекции, а концерт знаменитой певицы Натальи Орейро был отменен «по независящим от артистки причинам».

Стоит отметить, возможно, это не последняя отмена концертов звезд в столице Приангарья. В правительстве Иркутской области планируют ограничить все массовые мероприятия, в которых подразумевается участие более 1000 человек.

«В случае если предварительное количество участников - более тысячи человек, все вопросы решаем на оперативном штабе. Он сформирован и действует в постоянном режиме», - сообщает пресс-служба правительства региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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