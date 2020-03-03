2020-03-03T04:51:48+03:00
Общество

«Дикий ангел» не приедет: концерт Натальи Орейро в Иркутске отменен

Выступление было запланировано в апреле в стадионе «Труд»
Мария КНЯЗЕВА
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Концерт Натальи Орейро в Иркутске отмененКонцерт Натальи Орейро в Иркутске отмененФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Уругвайскую певицу и актрису Наталью Орейро в России очень любят. В крупных городах страны есть ее фан-клубы, а поклонников творчества совершенно точно можно найти в каждом городе. Большинство из них появились после показа сериала «Дикий ангел» на одном из центральных телеканалов. Очаровашка Милагрос, роль которой исполнила Наталья Орейро, покорила многих.

В Иркутск звезда приезжала в 2016 году. И нового концерта фанаты ждали 4 года. Однако, надежды их не оправдались. Концерт в столице Приангарья, намеченный на 2 апреля 2020 года, отменен. Как и еще 14 выступлений в других городах России.

«В связи с проблемами, не имеющими никакого отношения к Наталии Орейро и её команде, концерты тура Наталии Орейро «20 лет вместе», запланированные в России на март-апрель 2020 года, не состоятся», - сообщили организаторы в своих официальных аккаунтах.

Свою реакцию на новость Наталья Орейро опубликовала в соцсетях.

"Я очень расстроена этой новостью", - отреагировала певица. "Я очень много работала над этим туром, и знаю, что вы тоже очень старались. Это так несправедливо! Я очень хочу увидеться с вами!... И знаю, что и вы тоже".

Однако, еще не все потеряно. Организаторы отметили, что планируют провести концерты Орейро в тех же городах осенью или зимой – в ноябре-декабре.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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