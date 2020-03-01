Сергей Зверев 8 марта приедет в Иркутск
Всемирно известный стилист Сергей Зверев наш земляк – родился и вырос вблизи Байкала - и о малой родине король гламура никогда не забывает: то выходит с одиночным пикетом на Красную площадь в защиту Байкала, то хвалит мастериц-рукодельниц, у которых он купил новые тапочки.
Каждый год звезда старается приехать в родные места. В Приангарье он прилетал совсем недавно, на новогодних каникулах ездил на поселок Аршан в Бурятии. И вот спустя несколько месяцев Зверев снова обещает приехать.
- Иркутск! Жду всех 8 марта в 15.00, - опубликовал видеосообщение Сергей Зверев в своем Инстаграм.
Суперзвезда российского шоу-бизнеса даст концерт в 130-м квартале, даст несколько модных советов. Вход на концерт будет свободным.
Читайте также:
Сергей Зверев: "Такое впечатление, что завод по розливу воды в Култуке разобрали для вида". Суперзвезда и король гламура побывал на Родине, на Байкале, и проинспектировал, как дела со скандальным предприятием [видео]
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08
ИСТОЧНИК KP.RU