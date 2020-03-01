2020-03-01T11:14:46+03:00
Общество

Сергей Зверев 8 марта приедет в Иркутск

Король гламура даст концерт в 130-м квартале
Мария КНЯЗЕВА
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Сергей Зверев 8 марта приедет в ИркутскСергей Зверев 8 марта приедет в ИркутскФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Всемирно известный стилист Сергей Зверев наш земляк – родился и вырос вблизи Байкала - и о малой родине король гламура никогда не забывает: то выходит с одиночным пикетом на Красную площадь в защиту Байкала, то хвалит мастериц-рукодельниц, у которых он купил новые тапочки.

Каждый год звезда старается приехать в родные места. В Приангарье он прилетал совсем недавно, на новогодних каникулах ездил на поселок Аршан в Бурятии. И вот спустя несколько месяцев Зверев снова обещает приехать.

- Иркутск! Жду всех 8 марта в 15.00, - опубликовал видеосообщение Сергей Зверев в своем Инстаграм.

Суперзвезда российского шоу-бизнеса даст концерт в 130-м квартале, даст несколько модных советов. Вход на концерт будет свободным.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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