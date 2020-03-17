2020-03-17T12:27:13+03:00
Происшествия

С подозрением на коронавирус госпитализировали иркутянку, прилетевшую из Австрии

Медики ждут результаты анализов прилетевшей из Вены женщины
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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С подозрением на коронавирус госпитализировали иркутянку, прилетевшую из АвстрииС подозрением на коронавирус госпитализировали иркутянку, прилетевшую из АвстрииФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Иркутске, поздним вечером, 16 марта с подозрением на коронавирус госпитализировали пассажирку самолета, который прилетел из Вены. Женщину, с симптомами болезни прямо из аэропорта доставили в инфекционную больницу Иркутска.

- Анализы женщины отправили в новосибирскую лабораторию, - прокомментировали корреспонденту «КП-Иркутск» в пресс-службе минздрава Иркутской области. – Ждем их результаты.

Кроме того, на карантин отправили членов экипажа прилетевшего из Австрии лайнера. У них три раза взяли пробы на коронавирус, но наличие инфекции не подтвердилось. В ближайшее время их выпишут. Напомним, по состоянию на 17 марта в Австрии зарегистрировано 1132 зараженных коронавирусом. От вируса там погибли три человека, восемь вылечились.

Что касается Иркутской области, то пока в Приангарье заболевших коронавирусом нет. Под наблюдением врачей находится более 200 человек. Все они также приехали из стран с неблагополучной обстановкой по коронавирусной инфекции.

Кстати, жителям региона настоятельно порекомендовали отменить или перенести выезды за пределы области, в первую очередь за рубеж, также у нас должны быть ограничены массовые мероприятия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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