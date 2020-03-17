17 Март 2020 2020-03-17T06:19:38+03:00

Случаев заражения коронавирусом в Иркутской области на 16 марта нет Фото: Александр ГЛУЗ

Из-за ситуации с коронавирусом все медучреждения региона находятся в состоянии повышенной готовности.

Изменить размер текста: A A

В Иркутской области за прошедшие сутки не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. Об этом, утром, 17 марта сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. Несмотря на это все медучреждения региона находятся в состоянии повышенной готовности. Чтобы не допустить завоза и распространения в регионе коронавируса министерство здравоохранения Приангарья и Роспотребнадзор продолжает проводить противоэпидемические и профилактические мероприятия.

Также, по словам властей в Иркутской области снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом. На мониторинге в Иркутской областной клинической больнице находится 14 пациентов (взрослые) с внебольничной пневмонией, в «Иркутской государственной областной детской клинической больнице - 24 ребенка.

Напомним, накануне исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев дал ряд поручений по предотвращению заноса и распространения на территории Приангарья коронавирусной инфекции. Так, жителям региона настоятельно порекомендовали отменить или перенести выезды за пределы области, в первую очередь за рубеж, также у нас должны быть ограничены массовые мероприятия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Более 200 жителей Иркутской области находятся под наблюдением в связи с коронавирусом (Подробности)

Уходим на карантин: иркутян призвали носить маски, избегать торговых центров и не ездить на общественном транспорте в час пик (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU