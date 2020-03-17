2020-03-17T06:19:38+03:00
Общество

Случаев заражения коронавирусом в Иркутской области на 16 марта нет

Из-за ситуации с коронавирусом все медучреждения региона находятся в состоянии повышенной готовности.
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Случаев заражения коронавирусом в Иркутской области на 16 марта нетСлучаев заражения коронавирусом в Иркутской области на 16 марта нетФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

В Иркутской области за прошедшие сутки не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. Об этом, утром, 17 марта сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. Несмотря на это все медучреждения региона находятся в состоянии повышенной готовности. Чтобы не допустить завоза и распространения в регионе коронавируса министерство здравоохранения Приангарья и Роспотребнадзор продолжает проводить противоэпидемические и профилактические мероприятия.

Также, по словам властей в Иркутской области снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом. На мониторинге в Иркутской областной клинической больнице находится 14 пациентов (взрослые) с внебольничной пневмонией, в «Иркутской государственной областной детской клинической больнице - 24 ребенка.

Напомним, накануне исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев дал ряд поручений по предотвращению заноса и распространения на территории Приангарья коронавирусной инфекции. Так, жителям региона настоятельно порекомендовали отменить или перенести выезды за пределы области, в первую очередь за рубеж, также у нас должны быть ограничены массовые мероприятия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Более 200 жителей Иркутской области находятся под наблюдением в связи с коронавирусом (Подробности)

Уходим на карантин: иркутян призвали носить маски, избегать торговых центров и не ездить на общественном транспорте в час пик (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Домашние матчи БК Иркут 17 и 18 марта отменили из-за коронавируса
Для тех, кто дома: Wink бесплатно покажет отечественное кино, мультфильмы и развивающий контент
Эксперты ТПП Восточной Сибири подтвердили квалификацию по ХАССП
Случаев заражения коронавирусом в Иркутской области на 16 марта нет
Дала полицейскому пощечину: иркутянка заплатит штраф 25 тысяч рублей
Ударил несколько раз кулаком: сотрудник транспортной полиции под стражей в Иркутской области
Штормовое предупреждение 17 марта в Иркутской области: метели, ветер до 23 м/с
Более 7000 домов остались без электричества из-за непогоды в Иркутской области
Сергей Сокол открыл после капремонта детский сад в Нукутском районе
Жительница Бурятии из ревности застрелила мужчину из его же ружья
В школах Иркутской области будут проводить регулярную дезинфекцию для профилактики коронавируса
Кладоискателя из Иркутской области дважды обманули мошенники