2020-03-16T14:37:05+03:00
Общество

Более 200 жителей Иркутской области находятся под наблюдением в связи с коронавирусом

Случаев заболевания коронавирусом в Иркутской области нет
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Более 200 жителей Иркутской области находятся под наблюдением в связи с коронавирусомБолее 200 жителей Иркутской области находятся под наблюдением в связи с коронавирусомФото: Алексей ФОКИН
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Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев дал ряд поручений по предотвращению заноса и распространения на территории Приангарья коронавирусной инфекции. Так, жителям региона настоятельно порекомендовали отменить или перенести выезды за пределы области, в первую очередь за рубеж, также у нас должны быть ограничены массовые мероприятия.

Напомним, в России уже выявлено 63 случая заражения вирусом в 15регионах страны. Что касается Иркутской области, то у нас заболевших нет. По состоянию на 16 марта, под наблюдением находится 216 человек. Все они приехали из стран с неблагополучной обстановкой по коронавирусной инфекции. Все заболевшие внебольничной пневмонией также под контролем. По словам медиков, динамика заболеваний снижается.

- В Иркутской области ситуация сейчас стабильная, отметил Игорь Кобзев. - Наша задача ее такой сохранить. Создан штаб, который будет работать в ежедневном режиме.

Сейчас, по словам Игоря Кобзева необходимо оперативно решить ряд вопросов. Прежде всего, власти должны срочно выбрать учреждение для временного размещения здоровых людей, отправленных в карантин. Также нужно выделить средства из резервного фонда на приобретение тепловизоров и подготовить перечень дополнительных мер на предотвращение эпидемии. Информировать о положении дел с коронавирусом в Иркутской области, власти обещают дважды в день.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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