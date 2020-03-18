71 школа Иркутской области перешла на удаленное обучение из-за коронавируса
К счастью, коронавирус в Иркутскую область пока не добрался, но все-таки нужно соблюдать профилактику. Отменяются массовые мероприятия, а школьников и студентов переводят на "удаленку".
- Так, 71 школа в регионе частично перешла на дистанционное обучение: 9,2 тысячи школьников будут заниматься дома, используя электронные дневники и информационные платформы, и еще 7,2 тысячи детей общаются с учителями с помощью видеосвязи и мессенджеров, - сообщили в пресс-службе министерства образования Иркутской области.
Так что коронавирус - знаниям не помеха. Напомним, что студенты продолжают обучение через личные кабинеты на сайтах вузов. Ребята из Иркутского национального исследовательского технического университета с 16 марта переходят на «удаленку» по желанию. ИРГУПС и все его филиалы перевели всех студентов на дистанционное обучение с 17 марта, Байкальский госуниверситет - с 18 марта. В ИГУ студенты начнут учиться из дома с 19 марта, а для нескольких групп филиала БГУ в Братске с субботы начнутся каникулы.
Предварительно, занятия возобновятся в начале апреля, но все будет зависеть от ситуации по коронавирусу. О том, как организован учебный процесс в вузах, информацию можно уточнять в деканатах.
Кроме того, будет перенесен досрочный этап ЕГЭ, на какие даты – пока уточняется.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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