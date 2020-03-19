19 Март 2020 2020-03-19T03:55:13+03:00

Маски в Иркутске для защиты от коронавируса появятся в аптеках Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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340 миллионов одноразовых медицинских масок – такая потребность сейчас у Министерства здравоохранения Иркутской области. Соответствующий запрос о поставке нужного количества сделан в Минпромторг России. Маски в Иркутске для защиты от коронавируса появятся в областной аптечной базе в течение марта.

- Мы запросили 340 миллионов масок, у нас такая потребность, но сколько выделят – неизвестно, ведь такая ситуация сейчас по всему миру, - рассказали в Министерстве здравоохранения Иркутской области. – Маски поступят в больницы и областные аптеки.

Как отметили в минздраве региона, кроме масок для защиты от коронавируса в Приангарье ожидается поступление респираторов. Но их доставка произойдет в апреле.

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ИСТОЧНИК KP.RU