Маски в Иркутске для защиты от коронавируса появятся в аптеках
340 миллионов одноразовых медицинских масок – такая потребность сейчас у Министерства здравоохранения Иркутской области. Соответствующий запрос о поставке нужного количества сделан в Минпромторг России. Маски в Иркутске для защиты от коронавируса появятся в областной аптечной базе в течение марта.
- Мы запросили 340 миллионов масок, у нас такая потребность, но сколько выделят – неизвестно, ведь такая ситуация сейчас по всему миру, - рассказали в Министерстве здравоохранения Иркутской области. – Маски поступят в больницы и областные аптеки.
Как отметили в минздраве региона, кроме масок для защиты от коронавируса в Приангарье ожидается поступление респираторов. Но их доставка произойдет в апреле.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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