2020-03-19T09:50:54+03:00
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Все учреждения культуры закроют в Иркутской области из-за коронавируса

Театры, музеи и библиотеки закрыли в Приангарье из-за угрозы коронавирусной инфекции
Мария КНЯЗЕВА
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Все учреждения культуры закрыты в Иркутской области из-за коронавирусаВсе учреждения культуры закрыты в Иркутской области из-за коронавирусаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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20 марта в Иркутской области закроются все учреждения культуры. Все музеи, театры, библиотеки перестанут пускать в свои стены посетителей на неопределенный срок.

«Для нас важно предотвратить распространение инфекции на территории Иркутской области, в частности, в Иркутске. Необходимые меры вводятся согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации», - сообщил пресс-служба Правительства Иркутской области замминистра культуры и архивов Приангарья Руслан Дячук.

Не состоится запланированный в апреле фестиваль «Джаз на Байкале». Предварительно, его перенесли на ноябрь 2020 года. Иркутский драматический театр «перебрасывает» спектакли с 19 марта по 15 апреля - на май. Премьера новой постановки «Любовь – книга золотая» также состоится в мае. Все билеты остаются действительными. Как и «пропуска» в Иркутский музыкальный театр на балеты «Щелкунчик» и «Дон Кихот» 29, 31 марта и 4 апреля их пришлось отменить из-за того, что там участвуют приезжие артисты. Новые даты будут известны позже.

«В областных учреждениях культуры проводится уборка помещений с использованием специальных дезинфицирующих средств, при этом особое внимание уделяется дверным ручкам, подлокотникам кресел, перилам и экспонатам», - добавляют в правительстве региона.

Приблизительных дат открытия учреждений не сообщают. Стоит отметить, что по данным на 19 марта в регионе нет ни одного случая заболевания коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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