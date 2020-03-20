Иркутские художники решили отпугнуть коронавирус флешмобом в масках

Уже ни для кого не секрет, что из-за вспышки коронавируса, медицинские маски сейчас стали едва ли не главным дефицитом во многих городах страны. Поэтому в регионах их производство начинает все, кто только может. В Бурятии, например, текстильное предприятие за пару дней, изготовило сразу 3 тысячи хлопковых повязок.

Решили не ждать, пока партии масок, наконец, начнут поступать в аптеки и иркутские художники. Елена Орлова и Михаил Топорищев из творческого дуэта «Leno» перед открытием фестиваля «Область Искусства», представили свои дизайнерские маски из натурального льна, изготовленные собственными руками.

Создатели креативных масок Михаил Топорищев и Елена Орлова.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Когда готовились к выставке, услышали, что жителям страны из-за дефицита масок, посоветовали самим учиться их делать, - рассказывает Елена Орлова. – Мы подумали, а почему бы и нет. Решили доказать, что такая защита от инфекций может быть не только удобной, но и красивой. Взяли, и изготовили 20 штук в духе нашей коллекции украшений и одежды «Дочь степного кочевника». В ней у нас представлены льняные платья, украшения из кожи, бисера и металла. На повязках мы сделали кармашки, в которые можно положить марлю, и акриловой краской нанесли рисунки-обереги, которые понятны во всех культурах: там изображены солнышко, сердечки, звездочки.

На повязках сделали кармашки, в которые можно положить марлю.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Партия повязок бесплатно ушла гостям выставки. Но если коллекция приглянется, художники обещают сделать еще несколько партий на продажу. По словам Елены Орловой, при желании, можно изготавливать по одной штуке в час. Кстати, маски многоразовые, рисунок должен сохраниться даже после нескольких стирок. А резинки можно регулировать под лицо любого размера. Да и дышать в них, по словам художников, намного легче, чем в медицинских.

Маска подойдет любому.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Первую партию повязок раздали бесплатноФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Рисунки на масках останутся даже после нескольких стирокФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Смотрятся маски очень оригинально.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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