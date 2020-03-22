«Поборол страх, чтобы спасти малышей»: шестиклассник в Бурятии через окно вытащил четверых детей из горящего дома

«Спасите, горим!» - охрипшим голосом кричала многодетная мать в крохотной деревне Булум, что в Бурятии. Перепуганная женщина вдребезги разбила изнутри окно своего деревянного домика и звала на помощь. Отца дома не было. Из окон валил густой дым.

«Печку, что ли, так сильно топят?» - увидев издалека дым, удивился 12-летний школьник Лубсан Цыбиков. Мальчишка гостил в деревне у бабушки, и в это время мчался на велосипеде в магазин. Заметил, что у соседей творится что-то неладное. Подъехал поближе - а дом-то полыхает в огне! Бросился навстречу пожару. Страшно, жар идет от здания, дышать нечем. А из окна женские руки тянут к нему малышей: «Молю, помоги нам!»

Причина пожара - вероятно, короткое замыкание. Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС по Бурятии.

- Испугался, конечно, но взял себя в руки, чтобы спасти детей, - позже расскажет родителям Лубсан.

Буквально пара секунд, и юный герой вытащил через окно четверых ребят. Младшему – два годика, старшему – девять. Отвел их в сторону от пылающего, как костер, дома. Мама помогла выбраться из дома пятому ребенку и сама вырвалась на улицу из огненного плена. Семья спасена!

Кто знает, чем бы все кончилось, если бы не смелый школьник. Пожарная часть далеко, первыми тушить пламя приехали добровольцы из соседнего села. А когда, наконец, добрались спасатели, уже загорелась веранда и крыша дома.

Огонь тушили всей деревней, разбирать забор, чтобы пожар не распространился дальше, помогал и Лубсан. Спасатели говорят, что виной ЧП - короткое замыкание. От деревянной постройки остались одни стены. Крыша обвалилась, веранда сгорела, внутри тоже все выжжено. Многодетная семья, благодарная школьнику за спасение, пока поселилась у родственников. Ну а отважный мальчик даже родителям не сразу рассказал о своем поступке.

Дом сгорел дотла. Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС по Бурятии.

- Приехал домой в село Хоринск и рассказывает: «Такой страшный пожар был, мать спасала своих детей через окно», и ни слова о том, что помогал им! - удивляется мама школьника Марина Цыбикова. - А на следующий день мне стали звонить из пожарной части, школы, администрации и в голос поздравлять: «Ваш сын - герой!» Я, как все узнала, разволновалась. Это же очень опасно, а если бы начался ветер и раздул огонь?! Хорошо, что все обошлось. Тем не менее, я горжусь сыном, он совершил героический подвиг.

Сам Лубсан держится скромно.

- Не считаю себя героем, все бы на моем месте так поступили, - уверен шестиклассник.

О профессии спасателя мальчик не задумывался, у него другая мечта - стать ветеринаром, как отец. Лубсан очень любит животных, особенно лошадей. А еще хорошо учится, делает успехи в математике, английском и бурятском языках. По словам мамы, он всегда готов помочь другим людям - растет настоящим мужчиной.

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