Герою, поймавшему выпавшую с балкона девушку, предложили учебу в Академии МЧС

Чудо на балконе. Именно так можно окрестить случившееся накануне в Иркутске спасение 15-летней девушки. Она уже соскользнула с перил балкона 14 этажа многоэтажки и полетела вниз, когда спасатель Михаил Дмитриев поймал ее за щиколотки, находясь в это время этажом ниже, смог удержать и поднять ее к себе на балкон.

Это сейчас известно его имя и что он работает в аварийно-спасательной службе «Безопасный город». Но в день, когда в соцсетях города появилось это видео, имя героя было неизвестно, только его героический поступок. Его слаженным действиям аплодировали как очевидцы событий в одном из дворов Иркутска, так и зрители у экранов компьютеров и смартфонов. Первыми героя нашли корреспонденты «Комсомолки».

Тогда он рассказал, что не ожидал такого интереса к своей персоне. Приехал с коллегами на вызов, растянули «куб жизни», который при падении с такой высоты вряд ли помог бы. Михаил поднялся к соседям девушки снизу.

«Сначала я попытался уговорить девчонку, отвлечь ее, - рассказал «КП» Михаил. – А она вдруг прошептала «Руки не держат!».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/767353" frameborder="0"></iframe> Иркутский спасатель рассказал, как поймал девочку, летящую с 14 этажа.Юлия ПЫХАЛОВА

Что было дальше, вы уже знаете. После этого спасения отправился на базу, дожидаться новых звонков, выручать из беды земляков дальше. Но не удивительно, что слава тут же нашла героя. Документы на представление его к награде в мэрии города уже готовятся. Оставить без внимания героический поступок, который совершил спасатель службы «Безопасный город» Михаил Дмитриев, не смог и врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. Лично выразил благодарность за службу.

«Повод для нашей встречи радостный и, можно сказать, удивительный. Вы сотворили настоящее чудо», - сказал врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. – «Профессиональный спасатель с отличной физической подготовкой. Пример для молодежи. Я горжусь Вами».

Герою, поймавшему выпавшую с балкона девушку, предложили учебу в Академии МЧС. Фото: Правительство Иркутской области

Врио главы Приангарья вручил 32-летнему спасателю именные часы с гравировкой «За спасение человека». Также Игорь Кобзев предложил Михаилу получить образование в Московской пожарно-спасательной академии и обещал дать свои рекомендации для поступления в вуз. В свою очередь Дмитриев попросил за всех сотрудников муниципального учреждения «Безопасный город», отметив, что по факту они являются спасателями, но льгот как сотрудники МЧС не получают.

«Я обязательно изучу этот вопрос, после чего обсудим его с депутатами Законодательного собрания и местных дум», - ответил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. – «Посмотрим, что можно сделать в этом направлении».

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