Подросток отказался чинить краденный смартфон и через соцсети разыскал его хозяина

- «Володя, я тут телефон на улице нашел, новая модель, ни царапины, но там стоит пароль, помоги разблокировать». С такой просьбой обратился к 17-летнему подростку из села Макарово Владимиру Ширшову его знакомый. Тот знал, что Володя неплохо разбирается в технике, и наверняка не откажет «взломать» гаджет бесплатно. Так и вышло, Володя взял аппарат и пообещал настроить его за один день.

Вечером парень приступил к работе. Сел за компьютер, и чтобы быстрее включить телефон, начал искать в интернете инструкцию по настройке данной модели. А параллельно зашел в соцсети, и в популярном паблике случайно наткнулся на такое объявление.

- «Сегодня у моего ребенка украли телефон темно-синего цвета, взявшего его, просьба вернуть», - гласил пост местной жительницы. Володя сравнил модели и цвет. Все сошлось! Парень сразу понял, что в руки ему попал ворованный аппарат.

- Я сразу встретился со знакомым, который мне его сдал, и говорю: «Телефон то, твой украден», - рассказывает "КП-Иркутск" Владимир Ширшов. - Он в ответ, мол, не знаю. Говорю ему: «Забирай его обратно, и неси хозяевам». Он ответил, что не сможет этого сделать. Тогда я вернулся домой, сам написал женщине, которая оставила пост, и сказал, что ее телефон у меня.

Оказалось, пост в соцсетях выставила жительница Киренска. Накануне, ее 13-летний сын забыл гаджет на скамейке в спортивной школе. Заметил это только, когда пришел домой. Вернулся обратно, а трубки и след простыл. Скорее всего, его кто-то подобрал и просто планировал оставить себе. Был это знакомый Володи или кто-то другой, непонятно. Но когда Володя возвращал телефон матери ребенка, посоветовал ей на всякий случай обратиться в полицию.

Володя (второй справа) получил благодарность от полиции, а его мама (вторая слева) цветы за хорошее воспитание сына. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Бдительность и честность Владимира Ширшова не остались незамеченными. На днях его вместе с мамой вызвали в главный отдел МВД Киренска, где благодарность ему вручил начальник местной полиции Сергей Рогачков. Ну а маме парня оперативники подарили букет цветов за достойное воспитание сына.

- Такие добрые дела не должны оставаться незамеченными, - отметил Сергей Рогачков. - Нам особо приятно выразить слова благодарности за проявленную внимательность и честность.

Сам же Володя признается, что даже не думал умолчать о найденной чужой вещи.

- Жалко стало женщину, - говорит Володя. – Телефон стоит примерно 9 тысяч рублей. Конечно, есть и подороже гаджеты, но для глубинки и такая сумма высока. Вдруг его купили на последние деньги. Мы вот, например, с мамой один кнопочный телефон на двоих делим.

Кстати, у самого Володи, мечта, сейчас, вовсе не навороченный смартфон. В прошлом году парня отчислили из Киренского колледжа, где он учился на судоводителя. Теперь он хочет быстрее восстановиться и выйти на учебу.

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