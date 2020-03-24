24 Март 2020 2020-03-24T06:33:48+03:00

Подросток из Киренска нашел украденный телефон и вернул его хозяевам. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

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С просьбой настроить смартфон, обратился к 17-летнему жителю Киренска Владимиру Ширшову, его знакомый. Парень стал искать в интернете инструкцию для настройки этой модели, и случайно наткнулся в соцсетях на объявление о том, что похожий по описанию телефон на днях похитили у ребенка. Владимир сразу написал в группу и оставил свой номер. Вскоре с ним связалась женщина и рассказала, что этот телефон украли у ее ребенка. Владимир отдал телефон и убедил женщину обратиться в полицию.

За бдительность и честность Владимир Ширшов получил благодарность не только от хозяев смартфона, но и от полицейских. Наградил юношу начальник Киренского отдела МВД Сергей Рогачков.

- Нам особо приятно выразить слова благодарности за проявленную внимательность и честность. Добрые дела не остаются незамеченными, - отметил Сергей Рогачков.

- Я не мог поступить иначе, - скромно ответил Владимир.

Ну а маме Владимира, полицейские подарили букет цветов за достойное воспитание сына.

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ИСТОЧНИК KP.RU