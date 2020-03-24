2020-03-24T04:45:26+03:00
Здоровье

Первые клещи проснулись в Иркутской области

Обращения в Центр диагностики и профилактики клещевых инфекций в Иркутске уже начались
Мария КНЯЗЕВА
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Первые клещи проснулись в Иркутской областиПервые клещи проснулись в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Увы, с приходом теплого времени года сибирякам приходится считаться с тем, что просыпаются клещи. И часто жители Иркутска ограничивают поездки на природу весной и в июне, чтобы избежать ненужных «встреч» с кровососами. Ведь многие из них переносят инфекционные болезни - клещевой энцефалит, эрлихиоз, болезнь Лайма и другие.

В прошлом 2019 году, например, по данным на июнь каждый 4 клещ был переносчиком заразы. Статистика была такова: 17,6% из привезенных на исследования паукообразных были больны боррелиозом, еще 6,9 % заражены другими инфекциями, а 1,2% кровососов при укусе могли передать человеку вирус энцефалита.

И вот в Иркутской области первое обращение к специалистам. Клеща привезли из поселка Большое Голоустное. Повезло, переносчиком инфекций «паучок» не был.

«Для нашего региона это не рано», - говорит пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Светлана Каурова. – «Я помню случаи, когда первые обращения были зарегистрированы даже в феврале. В прошлом году, на 29 марта было уже 19 обращений».

Специалисты отмечают, что как только сходит снег, даже на небольших по площади участках, клещи начинают свою активность. Если случилось несчастье, и клещ укусил Вас, нужно снять его, в аптеках сейчас продаются даже специальные пинцеты для безопасного извлечения паразита. Положить на влажную ватку, положить в баночку или контейнер и отвезти в Центр диагностики и профилактики клещевых инфекций.

Если сохранить клеща не получилось, приехать все равно нужно обязательно – сдать анализ крови. Кстати, в Роспотребнадзоре отмечают, что сейчас еще не поздно поставить прививки.

КОНКРЕТНО:

Куда идти, если Вас укусил клещ:

- Центр диагностики и профилактики клещевых инфекций,

адрес: г. Иркутск, ул. К. Маркса,3. тел. (3952) 333-445.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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