Коронавирус в Иркутске, новости на 26 марта 2020 года: закрыли кинотеатры, составляются списки пожилых

Коронавирус в Иркутске на 26 марта не зарегистрирован, но ситуация тревожная. С 28 марта город вместе со всей страной уходит на карантин. По данным Минздрава региона, эпидемиологическая обстановка стабильная, случаев заболевания не зарегистрировано. В это же время стало известно о первых заболевших в Улан-Удэ.

- Всего с 1 февраля в аэропорту Иркутска досмотрено 45826 пассажиров, - сообщает пресс-служба правительства региона. - На самоизоляции находятся 4347 человек, прибывших из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Они прошли медицинский осмотр, инфекции не выявлено.

Чтобы не допустить коронавирус в Иркутске, 26 марта уже проверили исполнение карантина у 1204 человек. К сожалению, полагаться на сознательность не приходится – режим самоизоляции налагает весьма серьезные ограничения. Нашли 17 нарушителей. Все они будут оштрафованы. В некоторых случаях предусмотрена и уголовная ответственность.

А в это время уже составляются списки пожилых людей старше 65 лет с хроническими заболеваниями (а их большинство). Таким людям волонтеры будут приносить необходимые лекарства на дом, в том числе и рецептурные. Приходить в поликлинику ради того, чтобы их выписать, не придется. Об этом сообщила министр здравоохранения Иркутской области Наталья Ледяева на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса на территории региона.

- При угрозе возникновения случаев заражения в группе риска находятся люди пожилого возраста, - говорит врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. - Наша задача - сделать все, чтобы они оставались в режиме самоизоляции. Ответственные ведомства должны иметь доступ ко всей необходимой информации, чтобы вовремя оказать помощь - продуктами, лекарствами, средствами защиты. Эта работа должна идти в одном формате с работой горячей линии, чтобы была возможность реагировать на поступающие сигналы в течении 15 минут.

Глава региона напомнил, что в ближайшее время в регион поступят медицинские маски. В первую очередь ими обеспечат тех, кто находится в учреждениях соцзащиты и на дому – а их 15 тысяч 126 человек. Пока же горожанам стоит самим сделать себе марлевые повязки.

По рекомендациям федерального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения инфекции в регионе Игорь Кобзев поручил до мая 2020 года приостановить деятельность развлекательных и досуговых учреждений - ночных клубов, дискотек, кинотеатров, детских игровых комнат. Отменить гастроли, концерты, запланированные на март-апрель. Приостановить до мая 2020 года направление пациентов старшего поколения в санаторно-курортные учреждения.

Таковы новости по коронавирусу в Иркутске на 26 марта 2020 года.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Цены на гречку выросли на 7,9%

Об этом сообщает служба потребительского рынка и лицензирования региона, ссылаясь на ежедневный мониторинг продовольственного рынка. В объектах оптовой и розничной торговли исследуется наличие 52 наименований продуктов питания и непродовольственных товаров первой необходимости, а также цена на них.

НА ЗАМЕТКУ

Напоминаем, что для информирования граждан работает единый круглосуточный телефон «горячей линии» на базе ГУ МЧС по Иркутской области – 8 (3952) 39-99-99. Всего с 1 февраля на «горячую линию» обратились 7179 человек, из них 505 звонков поступили за последние сутки. По всем вопросам даны разъяснения.