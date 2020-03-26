Первый случай заражения коронавирусом в Бурятии: двое заболевших

Первый случай заражения коронавирусом в Бурятии зафиксирован 26 марта. Зарегистрировано два подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией. Больных госпитализировали в республиканскую инфекционную больницу. Заразившиеся в удовлетворительном состоянии, чувствуют себя неплохо. Сейчас разыскивают всех, кто мог контактировать с ними. Эпидемиологическая ситуация и противоэпидемические мероприятия находятся на контроле.

Немного статистики. За весь период в Бурятии среди тех, кто вернулся из стран, неблагополучных по коронавирусу, было 56 больных с симптомами ОРВИ. Среди них 5 граждан КНР и 51 россиянин Всех заболевших госпитализировали, лабораторно обследованы, 32 выздоровели и выписаны в связи с выздоровлением и получением отрицательных результатов.

- Всего в стационарах республики на 8 часов утра 26 марта на лечении находится 24 пациента с респираторными симптомами, прибывших из неблагополучных стран, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Добавим, что за весь период под медицинское наблюдение в Бурятии было взято 1002 человека, прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. На 26 марта проверили состояние здоровья 1159 больных. По данным властей, тест-систем для лабораторного исследования в регионе хватает в достаточном количестве.Первый случай заражения коронавирусом в Бурятии зарегистрирован достаточно поздно.

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