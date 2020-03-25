2020-03-25T13:42:14+03:00
Общество

Из-за коронавируса католики в Иркутске ходят на мессы по жребию

В Иркутске остался один католический храм, в котором еще проводят богослужения
Мария КНЯЗЕВА
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Из-за коронавируса католики в Иркутске ходят на мессы по жребию. Фото: соцсетиИз-за коронавируса католики в Иркутске ходят на мессы по жребию. Фото: соцсети
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Польский костел или католический храм Успения Пресвятой Девы Марии, что на ул. Сухэ-Батора, временно закрыт из-за угрозы распространения коронавируса. А вот в Кафедральном соборе Непорочного Сердца Божьей Матери мессы продолжаются, правда, по особенному расписанию. По одной в будни и субботу и аж по четыре (!) в воскресенье.

Такие нововведения в приходе ввели накануне из-за пандемии коронавирусной инфекции, объявленной Всемирной организацией здравоохранения и распоряжения властей региона о запрете массовых мероприятий. Несмотря на страх заболеть, в выходной день верующие по-прежнему стремятся в храм. И теперь, чтобы попасть в него католикам нужно вытянуть жребий, на котором будет обозначено время, в которое прихожанину можно прийти на мессу.

«Посещение воскресных месс временно будет осуществляться по жребию, тянуть который будем в предшествующее воскресенье, чтобы на каждой мессе было не более 50 человек», - сообщается в официальной группе прихода Непорочного Сердца Божьей Матери в соцсетях.

Такую «рулетку» верующие христиане вынуждены были организовать, чтобы не допустить распространения коронавируса среди своих прихожан. Стоит отметить, что в Иркутске 25 марта нет ни одного заболевшего коронавирусной инфекцией.

В ближайшее воскресенье, 29 марта, время месс в соборе на ул. Грибоедова такое: 11.30, 14.00, 18.00, 19.00. В оставшиеся дни на этой недели прийти в храм можно к 18.00. Здесь тянуть жребий не придется, видимо, рассчитано, что в будни немногие успевают на богослужения из-за работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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