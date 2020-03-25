Синагога закрылась из-за коронавируса в Иркутске

25 Март 2020 2020-03-25T12:09:03+03:00

Карантин ввели также и в еврейском детсаду

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Пандемия коронавируса, объявленная Всемирной организацией здравоохранения, вносит изменения и в жизнь большинства жителей России. Так, в Иркутске на этой неделе прекратились общественные молитвы в единственной в городе синагоге.

«Эпидемия коронавируса внесла свои корректировки в жизнь нашей Еврейской общины», - сообщается на сайте Иркутского еврейского религиозного объединения.

Кроме отмены совместных молитв, закрыты еврейские клубы и детский сад «Радость». Также в синагогу, построенную в 1882 году и являющуюся старейшей из действующих в России, не впускают туристов и экскурсионные группы.

«Очень надеемся, что скоро эпидемия пойдет на спад и жизнь Общины вернется в «нормальное русло». А сегодня давайте соблюдать гигиену рук и другие необходимые меры предосторожности», - подытоживают карантинные меры в Европейской общине.

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ИСТОЧНИК KP.RU