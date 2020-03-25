Медицинские маски во время коронавируса: в Иркутской области создают стратегический запас

25 Март 2020 2020-03-25T12:51:08+03:00

Первая партия медицинских масок поступит в регион до 7 апреля, вторая – до 20. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Изменить размер текста: A A

Иркутская область приобретает миллион одноразовых масок и миллион респираторов. В аптеках они будут стоить 30 и 90 рублей соответственно. Первая партия поступит в регион до 7 апреля, вторая – до 20.

Как напомнил и.о. председателя правительства Иркутской области Константин Зайцев, с вечера 18 марта на территории Приангарья действует режим повышенной готовности.

Проводится комплекс мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции.

- В Иркутской области созданы все условия для того, чтобы оперативно предотвратить заболеваемость. Выстроены договорные отношения со всеми поставщиками нужных медицинских препаратов и средств защиты, - отметил Константин Зайцев.

Также сегодня ведется работа с организациями, которые могут шить маски. Они поступят в свободную продажу, в том числе через газетные киоски. Средства на закупку масок выделяет резервный фонд региона.

Информационный материал подготовлен редакцией ООО Агентство "Комсомольская правда-Байкал" в соответствии с лицензионным договором № 14-45 от 09.01.2020 г.

ИСТОЧНИК KP.RU