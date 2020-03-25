Медицинские маски во время коронавируса: в Иркутской области создают стратегический запас
Иркутская область приобретает миллион одноразовых масок и миллион респираторов. В аптеках они будут стоить 30 и 90 рублей соответственно. Первая партия поступит в регион до 7 апреля, вторая – до 20.
Как напомнил и.о. председателя правительства Иркутской области Константин Зайцев, с вечера 18 марта на территории Приангарья действует режим повышенной готовности.
Проводится комплекс мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции.
- В Иркутской области созданы все условия для того, чтобы оперативно предотвратить заболеваемость. Выстроены договорные отношения со всеми поставщиками нужных медицинских препаратов и средств защиты, - отметил Константин Зайцев.
Также сегодня ведется работа с организациями, которые могут шить маски. Они поступят в свободную продажу, в том числе через газетные киоски. Средства на закупку масок выделяет резервный фонд региона.
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