2020-03-25T12:51:08+03:00
Общество

Медицинские маски во время коронавируса: в Иркутской области создают стратегический запас

Первая партия поступит в регион до 7 апреля
Дарья АМУРСКАЯ
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Первая партия медицинских масок поступит в регион до 7 апреля, вторая – до 20.Первая партия медицинских масок поступит в регион до 7 апреля, вторая – до 20.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Иркутская область приобретает миллион одноразовых масок и миллион респираторов. В аптеках они будут стоить 30 и 90 рублей соответственно. Первая партия поступит в регион до 7 апреля, вторая – до 20.

Как напомнил и.о. председателя правительства Иркутской области Константин Зайцев, с вечера 18 марта на территории Приангарья действует режим повышенной готовности.

Проводится комплекс мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции.

- В Иркутской области созданы все условия для того, чтобы оперативно предотвратить заболеваемость. Выстроены договорные отношения со всеми поставщиками нужных медицинских препаратов и средств защиты, - отметил Константин Зайцев.

Также сегодня ведется работа с организациями, которые могут шить маски. Они поступят в свободную продажу, в том числе через газетные киоски. Средства на закупку масок выделяет резервный фонд региона.

Информационный материал подготовлен редакцией ООО Агентство "Комсомольская правда-Байкал" в соответствии с лицензионным договором № 14-45 от 09.01.2020 г.

ИСТОЧНИК KP.RU

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