Анализ на коронавирус в Иркутске: как сдать, когда можно самостоятельно

Похоже, все уже назубок знают, как себя вести во время карантина по коронавирусу. Приехал из-за границы? Отсидись две недели дома. Плохое самочувствие - кашель, температура, насморк? Сразу звони врачу. А вот можно ли сдать анализ на коронавирус в Иркутске без направления инфекциониста? Многих этот вопрос волнует.

- За рубежом не была, но хочу пройти тест ради собственного спокойствия, - спрашиваю в поликлинике. И в ответ:

- На коронавирус анализы не берем, - словно под копирку говорят в регистратурах частных и государственных городских медучреждений. - Будем ли? Пока никакой информации об этом нет.Ничем помочь не можем.

Эх, неужели никак нельзя перестраховаться и сдать анализ на коронавирус в Иркутске?! Обзваниваю клиники, не теряя надежды. И - о чудо -примерно десятый звонок дал результат.

- Во второй половине апреля 2020 года мы начнем проводить тесты на новый коронавирус, в том числе и в Иркутске,- обрадовали меня в одной из частных лабораторий. - Но когда конкретно начнутся обследования, по каким адресам и сколько это будет стоить - пока уточняется.

Напомним, минздрав также планирует оборудовать в Иркутске лабораторию, где все желающие смогут сделать тест на коронавирус. Для этого сейчас выбирается конкретное медучреждение.

Что ж, остается только набраться терпения и ждать. А пока схема проверки такова. Если человек недавно вернулся из стран, где бушует коронавирус, и жалуется на плохое самочувствие, то у него берут мазок из носоглотки. Его может взять, как врач, которого вы вызвали на дом, так и при госпитализации. Первичный результат будет известен через четыре-пять часов. Дело в том, что анализ делают специалисты Иркутского научно-исследовательского противочумного института и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Иркутской области» - только здесь есть необходимые тест-системы. Ну а далее мазки передаются в новосибирский центр «Вектор» для окончательного вердикта. Успокоиться можно только после трех отрицательных результатов.

- В Иркутске исследовали уже больше двух тысяч анализов на коронавирус, заболевших нет, - комментируют в Управлении Роспотребнадзора по региону.

В правительстве добавляют, что в аэропорту Иркутска досмотрели 256 рейсов из-за рубежа, которыми прилетели 44308 человек. Но, хоть пока обстановка спокойная, оперативные службы и ведомства работают в режиме повышенной готовности.

КСТАТИ

Дезинфекция в автобусах – обязательна

В Иркутске уже две недели как дезинфицируют около 1200 муниципальных троллейбусов, автобусов и трамваев. Каждый день сиденья, поручни, стены и пол моют хлорным составом. На уборку уходит буквально 5-10 минут, зато пассажиры могут быть спокойнее за свое здоровье. Частным перевозчикам тоже нужно позаботиться об обработке в салонах маршруток.

- Если не будет проводиться дезинфекция,им грозит штраф от 30 тысяч рублей, - поясняют в администрации Иркутска. -

СКАЗАНО

Горячая линия должна работать бесперебойно

- При любом объеме звонков линия должна работать бесперебойно.В первые дни было много жалоб на невозможность дозвониться. Я лично проверил эту информацию: дозвониться не смог. Сейчас круглосуточная работа горячей линии на особом контроле. Штат сотрудников расширен.

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

БДИ!

За нарушение самоизоляции - штраф

На карантине остается 351 житель Иркутской области. Увы, не все всерьез воспринимают запрет на выход из дома. За этим следит полиция и передает информацию в Роспотребнадзор. Нарушителей режима самоизоляции, а это уже 13 человек, ждет административный штраф.

- Наказание составляет от 500 рублей до 80 тысяч, в зависимости от каждой конкретной ситуации, - говорят в региональном Управлении Роспотребнадзора. - Могут возбудить уголовное дело.

Так что, даже не сдавая анализ на коронавирус в Иркутске, нужно соблюдать режим самоизоляции при возвращении из-за границы.

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БДИ!

За нарушение самоизоляции - штраф

На карантине остается 351 житель Иркутской области. Увы, не все всерьез воспринимают запрет на выход из дома. За этим следит полиция и передает информацию в Роспотребнадзор. Нарушителей режима самоизоляции, а это уже 13 человек, ждет административный штраф.

- Наказание составляет от 500 рублей до 80 тысяч, в зависимости от каждой конкретной ситуации, - говорят в региональном Управлении Роспотребнадзора. - Могут возбудить уголовное дело.

ЗАПИШИТЕ ТЕЛЕФОНЧИК

Если есть вопросы по режиму карантина и профилактики коронавируса, звоните на телефоны горячих линий:

Минздрав Иркутской области: 8(3952) 280-326.

МЧС: 8(3952) 399-999.

Роспотребнадзор по Иркутской области: 8-800-350-26-86.

Единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43.

Служба потребительского рынка и лицензирования региона: 8950-072-30-50.

По вопросам обработки общественного транспорта можно звонить в отдел организации пассажирских перевозок по телефону: 8 (3952) 52-00-39.