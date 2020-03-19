Лабораторию по обследованию на коронавирус создадут в Иркутске
В региональном минздраве рассматривается вопрос о том, чтобы создать в Иркутске лабораторию по обследованию на коронавирус. Все желающие смогут приходить туда и сдавать анализы, чтобы перестраховаться.
- Сейчас решается, на базе какого медицинского учреждения будет создаваться лаборатория, - сообщила на брифинге главный внештатный специалист-эпидемиолог минздрава Ирина Лисянская.
Ну а пока на инфекцию обследуют тех, кто действительно в зоне риска - это люди с признаками ОРВИ, прилетевшие в Иркутск из тех стран, которые затронула эпидемия. Отметим, на 19 марта заболевших коронавирусом в Иркутской области нет. Специалисты держат ситуацию под контролем.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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