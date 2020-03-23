2020-03-23T07:42:01+03:00
Здоровье

Коронавирус в Иркутске, новости на 23 марта 2020 года: больных нет, за самоизоляцией следит полиция

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Иркутске на утро 23 марта 2020 года
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Поделиться:
Коронавирус в Иркутске, новости на 23 марта 2020 года: больных нет, за самоизоляцией следит полиция.Коронавирус в Иркутске, новости на 23 марта 2020 года: больных нет, за самоизоляцией следит полиция.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Коронавирус в Иркутске, по данным на утро 23 марта 2020 года, не отмечен. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона. В России на сегодняшнее утро уже 367 больных, больше всего в Москве. Рейсы из столицы проверяют сейчас также тщательно, как, раньше из-за рубежа. Особенно потому, что ими в город летят и транзитные пассажиры, возвращающиеся из охваченных коронавирусом стран Европы и США.

-Всего с начала проведения мероприятий по новой коронавирусной инфекции санитарно-карантинному контролю в аэропорту Иркутска подвергнуто 256 рейсов, прибывших из неблагополучных стран, досмотрено 44308 человек, - сообщает пресс-служба правительства региона.

Напомним, чтобы предупредить распространение коронавируса в стране, всем прибывающим из-за рубежа нужно находиться 14 дней на самоизоляции. Оставаться дома, свести к минимуму контакты.

Конечно, не все сознательны. Ситуации могут быть разные. Поэтому за соблюдением правил самоизоляции для того, чтобы зараза не распространилась, следит полиция. Нарушители будут отвечать по закону, предусмотрен штраф. В поликлинике вам выпишут больничный, причем являться на прием к доктору не надо. Сделать это нужно дистанционно. Достаточно позвонить по телефону.

Напомним, в Иркутске принимают меры по борьбе с распространением болезни. Из актуальных решений, которые должны предупредить коронавирус в Иркутске на 23 марта. Во-первых, максимально, до 50 человек, ограничены все общественные мероприятия, так что досуг большой компанией теперь не проведешь. Лучше находиться дома, читать книжки, смотреть кино или выезжать на природу. «Комсомолка» собрала варианты онлайн – отдыха для горожан, познакомьтесь с ними. Во-вторых, закрыты на карантин вузы. По школам принято такое решение: с 23 марта у детей каникулы. А в апреле, после их окончания, учащихся переведут на дистанционное обучение. Вместе с этим правительство взяло под контроль количество товаров и цены в магазинах.Таковы последние новости о ситуации с коронавирусом в Иркутске на утро 23 марта 2020 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Общественный транспорт обрабатывают в Иркутске для профилактики коронавирусаТакже с рейсов начали снимать кондукторов и водителей с признаками ОРВИ (подробности)

С 20 марта в аэропорту Иркутска проверяют на коронавирус пассажиров, прибывающих из Москвы

Аэропорт Иркутска проводит комплекс мер по предупреждению распространения коронавируса (подробности)

Саночник Семен Павличенко: «Коронавирус пережду у бабушки в деревне»

Один из лидеров сборной России Семен Павличенко после окончания сезона планирует поехать в родной Братск, даже если отменят авиарейсы (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите ее нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Иркутске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Бывший сотрудник ГУФСИН избил заключенного в Иркутской области
Все муниципальные учреждения культуры закрыты для посещений в Иркутске из-за коронавируса
Не хочу говорить о болезни: Барбара Брыльска, звезда "Иронии судьбы", борется с онкологией
Массовые мероприятия, на которые могут прийти более 50 человек, запретили в Бурятии из-за коронавируса
13 жителей Иркутской области должны выплатить штраф за нарушение режима самоизоляции
8 тысяч поддельных пачек сигарет изъяли полицейские у дальнобойщика в Тайшете
Премии по 150-250 тысяч рублей получат иркутские спортсмены, ставшие призерами на зимних юношеских Олимпийских играх 2020
Уже неделю 78 домов остаются без света в Тайшетском районе
ДТП в Иркутске: мотоцикл врезался в автомобиль, который не хотел уступать дорогу
Иркутская нефтяная компания ввела меры безопасности в связи с распространением коронавируса
МТС обнуляет стоимость звонков на ряд номеров
Преподаватель одного из университетов Иркутска получила срок за то, что ставила зачеты за взятки