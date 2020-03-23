Коронавирус в Иркутске, новости на 23 марта 2020 года: больных нет, за самоизоляцией следит полиция

Коронавирус в Иркутске, по данным на утро 23 марта 2020 года, не отмечен. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона. В России на сегодняшнее утро уже 367 больных, больше всего в Москве. Рейсы из столицы проверяют сейчас также тщательно, как, раньше из-за рубежа. Особенно потому, что ими в город летят и транзитные пассажиры, возвращающиеся из охваченных коронавирусом стран Европы и США.

-Всего с начала проведения мероприятий по новой коронавирусной инфекции санитарно-карантинному контролю в аэропорту Иркутска подвергнуто 256 рейсов, прибывших из неблагополучных стран, досмотрено 44308 человек, - сообщает пресс-служба правительства региона.

Напомним, чтобы предупредить распространение коронавируса в стране, всем прибывающим из-за рубежа нужно находиться 14 дней на самоизоляции. Оставаться дома, свести к минимуму контакты.

Конечно, не все сознательны. Ситуации могут быть разные. Поэтому за соблюдением правил самоизоляции для того, чтобы зараза не распространилась, следит полиция. Нарушители будут отвечать по закону, предусмотрен штраф. В поликлинике вам выпишут больничный, причем являться на прием к доктору не надо. Сделать это нужно дистанционно. Достаточно позвонить по телефону.

Напомним, в Иркутске принимают меры по борьбе с распространением болезни. Из актуальных решений, которые должны предупредить коронавирус в Иркутске на 23 марта. Во-первых, максимально, до 50 человек, ограничены все общественные мероприятия, так что досуг большой компанией теперь не проведешь. Лучше находиться дома, читать книжки, смотреть кино или выезжать на природу. «Комсомолка» собрала варианты онлайн – отдыха для горожан, познакомьтесь с ними. Во-вторых, закрыты на карантин вузы. По школам принято такое решение: с 23 марта у детей каникулы. А в апреле, после их окончания, учащихся переведут на дистанционное обучение. Вместе с этим правительство взяло под контроль количество товаров и цены в магазинах.Таковы последние новости о ситуации с коронавирусом в Иркутске на утро 23 марта 2020 года.

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