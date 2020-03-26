Пробрался в горящую квартиру через окно: полицейский спас мужчину на пожаре

Едкий запах дыма почувствовали в подъезде жильцы многоквартирного деревянного дыма из Бодайбо. При этом из квартиры на первом этаже бдительные соседи услышали крики мужчины, который просил вызвать пожарных и полицейских. Стало понятно, что скорее всего, сосед оказался закрытым в горящей квартире.

Первым по вызову на место приехал водитель полицейской машины из местного отдела МВД Михаил Надточий. Старший прапорщик начал стучаться в дверь квартиры, из которой и шел запах дыма, но ему никто не открыл. Тогда Михаил выбежал на улицу, чтобы попробовать пробраться внутрь через окно, и увидел, что в раме разбито стекло.

- Забрался на подоконник, отодвинул штору, а в квартире уже все в дыму, в комнате что-то горело, - рассказывает Михаил. – Разглядеть что-то внутри было сложно. Но я услышал голос хозяина. Буквально на ощупь, нашел его, и вывел на улицу.

Михаил показывает, как спасал мужчину из горящей квартиры. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Передав пострадавшего соседям, полицейский решил вернуться в квартиру, и попробовать потушить пожар, чтобы деревянный дом не вспыхнул как спичка.

- В ванной комнате нашел тазик, включил воду из крана и несколько раз бегал в комнату, поливал на огонь, чтобы затушить пожар, - говорит Михаил.

Вскоре прибыли пожарные и врачи. Оказалось, хозяин квартиры успел надышаться дымом, но сейчас его здоровью ничего не угрожает. По предварительной версии, он каким-то образом сам мог устроить пожар в сосбственном жилище из-за неосторожного обращения с огнем. Сейчас в этом разбираются дознаватели.

Ну а Михаила Надточия теперь, наверняка ждет поощрение от его начальства. Сам же полицейский говорит, что просто выполнил свою работу, и считает, что на его месте так бы поступил каждый.

- Главное, что человек жив и дом цел, - скромничает старший прапорщик.

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