Игорь Кобзев: «Вынужденные каникулы – не время для развлечений»

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев обратился ко всем жителям региона в связи с ситуацией по распространению коронавируса. Глава региона еще раз подчеркнул, что пока в Приангарье не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. Несмотря на это, власти продолжают делать все, чтобы обеспечить безопасность сибиряков, и не дать болезни распространиться. Рассказал Игорь Кобзев и о мерах по борьбе с коронавирусом.

- Мы намерены увеличить бюджет на медицину и социальное обеспечение, - отметил Игорь Кобзев. - Уже выделены деньги из резервного фонда на закупку масок и других средств защиты. Их хватит на всех! Социально незащищенным слоям населения их будут раздавать бесплатно.

Также Игорь Кобзев напомнил, что все прибывающие на вокзалы и в аэропорты тщательно проверяются и вотправляются на двухнедельный карантин. Глава региона попросил всех с пониманием отнестись к таким мерам контроля, а также к обязательному режиму самоизоляции.

- Происходящее в стране и в мире касается нас всех, - продолжает Игорь Кобзев. - И очень многое зависит от личной сознательности и ответственности. Вынужденные каникулы, объявленные Президентом, – не время для массовых развлечений.

Особенно важно соблюдать меры безопасности, по словам Игоря Кобзева, людям старшего поколения. Кстати, пенсионеры в случае возникновения проблем, в любую минуту могут обращаться за помощью к волонтерам. Ими сейчас работают студенты медицинских вузов. А волонтеры ОНФ оказывают помощь пожилым и маломобильным людям. Они прямо домой приносят пожилым людям продукты и лекарства. За это губернатор уже выразил добровольцам свою благодарность. Также Игорь Кобзев поблагодарил врачей.

- Они днем и ночью на посту, - говорит губернатор. - Дополнительные места в стационарах подготовлены. Горячие линии работают круглые сутки.

Власти и дальше обещают постоянно информировать жителей Иркутской области о ситуации с коронавирусом. Все сведения сразу поступают в оперативном штабе. Данные обновляются по несколько раз в день.

- Дорогие друзья! Ситуация сложная, но не критическая, - заключает свое обращение Игорь Кобзев. - И мы с ней справимся! Солидарность, ответственность, защита – сейчас самое главное. Берегите себя и друг друга!

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