Прогноз землетрясений на Байкале дали сейсмологи

Когда "тряханет" снова, точно предсказать невозможно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Можно ли дать прогноз землетрясений? Оповестить людей заранее, чтобы успели подготовить паспорта и до подземных толчков выйти из дома? После сильной тряски ночью 22 сентября в Иркутске этот вопрос возник у многих. Сейсмологи объясняют, что с точностью определить время, где «тряханет», нельзя.

- Мы строим шкалу повторяемости, то есть статистику, смотрим по ней. Есть теоретические долгосрочные, краткосрочные, среднесрочные прогнозы землетрясений, - рассказала в эфире телеканала ТИВИСИ директор Байкальского филиала единой геофизической службы РАН Елена Кобелева. - В нашем регионе среднесрочные прогнозы таковы: раз в 10 лет - шестибалльное землетрясение, раз в 75 лет - семибалльное землетрясение, раз в 150 лет - десятибалльное землетрясение. А вот так, что «завтра что-то произойдет», никто никогда не скажет.

И по этой причине население не предупреждают, с точностью дать прогноз землетрясений невозможно.

Однако снова встряхнуть наш город с такой же силой, по предположениям ученых, может в течение ближайших 6-12 лет. Если точное время тряски предсказать невозможно, то место - более реально. Так, главный научный сотрудник Института земной коры, доктор геолого-минералогических наук Валерий Ружич рассказал в эфире телеканала ТИВИСИ о том, что все сильные подземные толчки за последние 20 лет на Байкале происходили именно там, где их и ожидали. И недавние мощные толчки в Иркутске тоже не стали исключением. Примерный прогноз землетрясений с точки зрения местности, где они могут произойти, известен до 2050 года.

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