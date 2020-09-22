Ученые рассказали, повторится ли землетрясение 22 сентября 2020 года в Иркутске

Эпицентр землетрясения был вблизи Култука, и уже, кстати, не в первый раз. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

«Сказать, что страшно - ничего не сказать! Синхронно, на глазах, стены дома двигались!», «Дом ходуном ходил», «А у меня балконная дверь открылась настежь. Такое чувство, будто танк проехал»... Повторится ли землетрясение 22 сентября 2020 года в Иркутске - это один из тех вопросов, которыми задаются горожане

Во вторник, 22 сентября, иркутяне только и обсуждают, что ночное землетрясение. Мощная тряска силой в 5-6 баллов около двух часов ночи разбудила всех! А затем вторая волна, чуть слабее, добавила волнения. Город не спал до утра, самые впечатлительные выбежали на улицы и боялись возвращаться домой. Сильные толчки почувствовали в 14 районах Приангарья, отголосками прокатились по всей Бурятии и даже Забайкалью. В Иркутске даже ввели режим повышенной готовности. Но, к счастью, природа успокоилась. Вот только надолго ли? Повторится ли землетрясение 22 сентября 2020 года в Иркутске?

Эпицентр находился в Слюдянском районе, в 15 километрах от Култука. И ведь уже третий раз подряд! Все помнят сильные землетрясения в 1999-м и 2008-м году на юге Байкала. Почему они регулярно происходят именно там? И ждать ли нам в ближайшее время повторения землетрясение 22 сентября 2020 в Иркутске? На эти вопросы «КП» - Иркутск» ответила ученый секретарь Института земной коры СО РАН, кандидат физико-математических наук Анна Добрынина.

1. Ждать ли отголосков ночной тряски?

Второй, более слабый толчок, который иркутяне ощутили в 2.20 ночи, по-научному называется афтершок. Это словно «эхо» от главного толчка. И ученые не исключают, что, теоретически, оно может повториться в ближайшее время. Чтобы выяснить, насколько вероятны такие отголоски, они проведут исследования у эпицентра.

- Но последующие толчки, как правило, никогда не бывают сильнее первого, - успокаивает Анна Добрынина. – Так что бояться не стоит.

2. Почему землетрясения повторяются именно вблизи Култука?

Интересно, что в 1999 году ощутимое землетрясение произошло в 36 километрах от нынешнего эпицентра, а в 2008 году - в 50 километрах. То есть практически в одном и том же месте! Почему так происходит?

- Землетрясения в Байкальской рифтовой зоне (место разлома двух тектонических плит - Евразийской и Амурской, в котором и находится озеро) - не редкость, в год фиксируем их до 1000, - поясняет Анна Добрынина. - Дело в том, что озеро расширяется! Амурская плита отодвигается от Евразийской со скоростью 3,4 миллиметра в год. Зона сейсмически активна, и юг Байкала, где находится Слюдянский район - не исключение. Долгое время там была сейсмическая «брешь», без сильных землетрясений. Но с 1999 года зона активизировалась и начала «прорабатываться». Разломы коры стали двигаться. Почему это происходит - сложно объяснить.

3. Когда Иркутск снова «тряхнет»?

Повторится ли землетрясение 22 сентября 2020 года в Иркутске? Снова встряхнуть город, по предположениям ученых, может в течение ближайших 6-12 лет. Именно с такой периодичностью на Байкале фиксируют сильные землетрясения. А может и не повториться! Вполне вероятно, что «проснется» другая зона, например, ближе к центру озера или на севере. Предсказать это, увы, нельзя. Сейсмичность мигрирует, как ей вздумается.

4. Где еще могут быть ощутимые подземные толчки?

Повторится ли землетрясение 22 сентября 2020 года в Иркутске в других территориях? Там, где землетрясения фиксируются регулярно. А это вся территория Байкала, но сильнее всего толчки - на юге озера, в центре, на севере (район Муи, Чары, Нижнеангарска, Тунки и Баргузина).

5. Насколько опасны такие землетрясения для городов и поселков?

- Для Иркутска, - успокаивает Анна Добрынина, - серьезными последствиями землетрясения силой в 5-6 баллов не грозят. Разве что снова покачаются люстры и зазвенят стекла в окнах.

А для поселков вблизи эпицентра? Поскольку дома там невысокие, то максимум, они дадут трещину или разрушатся печные трубы. Как, например, было в Култуке в 2008 году. Повторится ли землетрясение 22 сентября 2020 года в Иркутске?

КСТАТИ

Языком терминов

Интенсивность - то, как мы ощущаем землетрясение в конкретной точке, измеряется в баллах.

Магнитуда (шкала Рихтера) - энергия, которая выделилась в эпицентре землетрясения и распространяется в виде сейсмических волн.

Энергетический класс - то же, что и магнитуда, но вычисляется по другой формуле.

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