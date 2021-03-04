Успеть позвать замуж за 8 минут: хоккейный болельщик сделал предложение любимой в перерыве матча

Вера и Роман на хоккее за несколько минут до предложения руки и сердца. Фото: личный архив Романа Полянского

Четвертьфинальный матч чемпионата России по хоккею с мячом между иркутской «Байкал-Энергией» и архангельским «Водником» стал не только одним из самых зрелищных в плане ледовой борьбы между командами. Но, и одним из самых романтичных. В перерыве игры, пока хоккеисты переводили дух и настраивались на второй тайм, а болельщики начали собираться за напитками и едой в буфет арены «Байкал», прямо на центральной трибуне свой перфоманс начал мужчина с огромным букетом лилий в руках.

- Прошу внимание, - обратился он в микрофон к фанатам, которые сначала настороженно посмотрели в его сторону. – Сегодня на трибуне находится девушка по имени Вера. Хочу обратиться к ней. Любимая, мы с тобой уже долго вместе. Я понял, что хочу быть с тобой всю жизнь. Обещаю любить и оберегать тебя и наших детей. Ты выйдешь за меня?

После этого мужчина подбежал к девушке, которой только что сделал предложение руки и сердца, встал на колено прямо на трибуне и на глазах почти 3 тысяч болельщиков, вручил возлюбленной обручальное кольцо. По всему стадиону раздались громкие аплодисменты и крики «Молодец!», под которые девушка громко ответила: «Да!». Услышав это, у других фанатов, которые несколько минут назад отчаянным криком гнали любимую команду в атаку, выступили слезы.

Теперь Вера обещает ходить на все хоккейные матчи. Фото: личный архив Романа Полянского

- Сделать предложение моей Вере на хоккее, решил, когда увидел подобные ролики в соцсетях, - рассказывает «КП»-«Иркутск» тот самый жених Роман Полянский. – На матчи «Байкал-Энергии» хожу уже более 20 лет. Поэтому для меня это символично. А вот Вера, с которой мы вместе уже 3 года, пришла на матч впервые в жизни. Когда ее позвал, она, конечно, ничего не подозревала. Думала, покричим, поболеем за наших, и все.

Кстати, на то, чтобы произнести красивую речь, добежать до любимой, вручить ей цветы и кольцо, у Романа было не так много времени. Все-таки перерыв официального матча - не ужин при свечах. Он строго регламентирован.

- Я заранее договорился с организаторами игры, с ведущим, который развлекал публику в перерыве, и он выделил мне на все строго 8 минут, - улыбается Роман. – Попробуй выразить все чувства за это время, да еще при 3 тысяч человек. Но, я справился. Уложился еще быстрее.

После игры, выходя со стадиона и прямо на ходу получая поздравления даже от незнакомых болельщиков, Вера призналась Роману, что никогда не испытывала столько эмоций. Единственное, что расстроило пару, так это поражение любимой команды в тот вечер. Но молодожены, которые планируют сыграть свадьбу в Санкт-Петербурге, надеются, что в ответных матчах в Архангельске», «Байкал-Энергия» возьмет у «Водника» реванш. Тогда в Иркутске пройдут полуфинальные игры, которые новая семья Полянских, конечно, не пропустит.

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