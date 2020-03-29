Второй случай заражения коронавирусом в Иркутске: заболел мужчина, вернувшийся из Испании

Официально подтвердился второй случай заражения коронавирусом в Иркутске. Его нашли у мужчины, который недавно вернулся из Испании. К счастью, он проявил сознательность и все это время находился в режиме самоизоляции. Анализы у иркутянина взяли на 10 сутки после его прилета в Иркутск. Окончательный диагноз поставили 29 марта в новосибирском научном центре "Вектор".

"У пациента одной из больниц Иркутска, который лечился от внебольничной пневмонии, результаты теста на коронавирус оказались сомнительными, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. - На данный момент его состояние средней тяжести, анализы отправили на подтверждение в Новосибирск".

Также под наблюдением находятся все пассажиры рейса Новосибирск-Иркутск, которые прилетели в наш город вместе с первой заразившейся коронавирусом жительницей поселка Мегет, которая, кстати, жива и здорова. Им всем тоже предстоит сдать анализы, чтобы выявить случаи возможного заражения. Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев призвал жителей региона не скрывать информацию о своих поездках за границу - она может помочь в борьбе с вирусом и сохранит вам здоровье, ели вы обратитесь к медикам вовремя.

По информации на 16:30 29 марта в регионе 7055 человек находятся в режиме самоизоляции. С начала сезона распространения коронавируса в Иркутской области провели 3672 теста, в том числе 363 - за прошедшие сутки.