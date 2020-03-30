2020-03-30T07:19:48+03:00
Происшествия

За распространение фейка о заболевших коронавирусом в Иркутске студентке грозит 100 тысяч рублей штрафа

Полиция вычислила девушку, которая записала аудиосообщение и распространила его среди одногруппников [видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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За распространение фейка о заболевших коронавирусом в Иркутске студентке грозит 100 тысяч рублей штрафа. Фото: ГУ МВД России по Иркутской областиЗа распространение фейка о заболевших коронавирусом в Иркутске студентке грозит 100 тысяч рублей штрафа. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области
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Из-за распространения коронавируса, в иркутских соцсетях появляется все больше фейковой информации. Так, на днях тысячи жителей Иркутской области напугала аудиозапись, в которой неизвестная девушка сообщает, что количество заболевших коронавирусной инфекцией в регионе якобы превышает официальные цифры. Ссылаясь на слова неизвестной медсестры, она сообщила, что якобы в одном только Иркутске 30 зараженных. Это оказалось неправдой.

Для полицейских было делом техники вычислить распространительницу фейковой информации. Ей оказалась 20-летняя жительница Усольского района. Студентка дала признательные показания и извинилась перед пользователями соцсетей.

- По не знанию, я распространила неправдивую информацию по ситуации с коронавирусом в Иркутской области среди своих одногруппников, - говорит девушка. – Призываю всех к тому, чтобы вы проверяли информацию из достоверных источников. Паника – это самый злейший враг.

Правда, извинения вряд-ли помогут иркутянке избежать штрафа.

- Возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Добавим, что по этой статье, девушке грозит штраф до 100 тысяч рублей. Вскоре материалы дела передадут в суд.

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Иркутская студентка распространяла фейк о количестве заболевших коронавирусом.Видео: ГУ МВД России по Иркутской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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