Бизнесмен, больной коронавирусом, купил для Бурятии 120 тысяч медицинских масок

Партия из 120 тысяч одноразовых масок, которые из-за распространения коронавируса, стали главным дефицитом в аптеках российских городов, идет в столицу Бурятии Улан-Удэ. А заказал такое огромное количество повязок для родного города тот, кто уже на себе ощутил опасную инфекцию. Местный бизнесмен Вадим Бредний, который стал одним из первых, кто заразился коронавирусом в Республике, решил помочь землякам прямо с больничной койки.

- На свои деньги он закупил 120 тысяч одноразовых масок для тех, кто не успел их приобрести, - сообщили в правительстве Бурятии. – До конца следующей недели их доставят самолетом из Москвы. Маски поступят в министерство социальной защиты населения, которое приняло решение, что их распределят по многодетным семьям и другим социально незащищенным категориям населения.

Сам Вадим Бредний с температурой сейчас лежит в реанимации инфекционной больницы и проходит курс жесткой терапии. Ему ставят капельницы, поят антибиотиками, противовирусными аппаратами и обезболивающими. Звонок корреспондента «КП-Иркутск» застал бизнесмена как раз между процедурами. А несколькими минутами ранее предприниматель записал видео на своей странице в соцсети, в котором рассказал о своем самочувствии и призвал всех оставаться на карантине и не выходить из дома.

- Болезнь – врагу не пожелаешь, - кашляя, отвечает Вадим Бредний. - Медики сбивают мне температуру, но она вновь поднимается. Утром – 37, вечером – 38. Я несколько лет так не болел.

Бизнесмен уверен, что заразился коронавирусом не за границей, как некоторые думали, когда новость о его госпитализации попала в сеть, а в Москве, где он в середине марта был в двухдневной командировке.

- В феврале я был в Германии, но тогда совсем другая ситуация была, - продолжает Вадим Бредний. - А в Москве находился 10 и 11 марта, но тогда в столице все было спокойно, карантина еще не было. Где мог заразиться? Да эта микрокапля где угодно могла прилететь! Я ведь заходил в торговый центр, ездил в метро, и с Павелецкого вокзала добирался на аэроэкспрессе в Домодедово.

В Улан-Удэ Вадим Бредний прилетел утром, 12 марта. А 17-го числа у мужчины резко поднялась температура. Три дня он отлеживался дома и пил таблетки, надеясь, что у него обычное ОРВИ. Первый проведенный анализ на коронавирус хоть и показал отрицательный результат, но был сомнительным. Анализ, сделанный в Новосибирске, показал – у Вадима COVID-2019. Сейчас с опасным вирусом в больнице лежит и жена бизнесмена. У нее болезнь протекает в легкой форме. Также с подозрением на инфекцию в больнице находятся трое детей предпринимателя. Что касается закупки партии масок, то эта идея ему пришла в минувшие выходные.

- Ведь от меня мог еще кто-то заразиться, поэтому я чувствую ответственность, - говорит Вадим Бредний. – Мне сказали, что в Москве есть партия масок. Я сразу решил, что выкуплю ее за свой счет. Пока вели переговоры, цена была одна, когда уже покупали, она оказалась выше. Сколько заплатил, не скажу. Да это и не важно, главное количество повязок, которыми можно обеспечить людей.

Кстати, всем россиянам Вадим Бредний на своей странице в соцсети советует укреплять иммунитет: принимать имбирь, чеснок, облепиху и лимон. Но а самое главное, по его словам: соблюдать карантин, без надобности не выходить из дома.

- Уж лучше лежать дома на диване, чем в инфекционке на больничной койке, - говорит заболевший бизнесмен.

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