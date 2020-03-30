Электрик не берет денег с пенсионеров, а маршрутчик бесплатно возит врачей: как сибиряки помогают друг другу во время карантина

Это сейчас 33-летний иркутский электрик Евгений Есаев, как и вся страна засел дома на недельный карантин. А еще сутки назад мужчина, который работает сам на себя, днем ездил по вызовам по своему району, а по ночам расклеивал объявления о своих услугах на дверях жилых домов и магазинов. Цена у электромонтажника договорная, зависит от сложности работ. Если выезд за город, в стоимость он мог включить и оплату за проезд. Но, после очередного вызова к одинокой пенсионерке, у которой сломалась печка, мастер решил внести в свой райдер новую услугу.

- Я отремонтировал бабушке печку, подлатал розетки, - рассказывает "КП-Иркутск" Евгений Есаев. – Она спросила: «Сколько я должна?». Я отвечаю: «Да сколько дашь». Тут, она достала кошелек, и вытащила из него последние 500 рублей. Больше у нее не было, только мелочь гремела. Взять деньги после этого я не смог, говорю: «Чаем напои меня, и больше ничего не надо». Когда вышел, решил для себя, что теперь буду помогать одиноким пенсионерам абсолютно бесплатно.

Евгений планирует помогать пенсионерам и после окончания пандемии коронавируса. Фото: личный архив Евгения Есаева

О своем решении Евгений сразу сообщил в соцсетях, где выставил пост со своим объявлением. Там ясно прописал, мол, всем одиноким старикам, которые не могут оплатить даже легкий ремонт, готов сделать бесплатно. Даже за проезд пообещал не брать. Признается, после этого начали звонить так называемые любители халявы.

- Их я сразу определю, - говорит Евгений. - Например, звонила женщина из деревни, у которой есть дочка, родные, соседи. Я вежливо отказал, но помог по связям найти другого электрика. А я же хочу все силы бросить на одиноких бабушек и дедушек, к которым никто не ходит. Не раз сталкивался с тем, что их обманывают. Сдирают деньги, а делают все некачественно. Сколько раз я уже исправлял за такими «мастерами».

Объявление Евгения. Фото: личный архив Евгения Есаева

Кстати, на карантинную неделю Евгений Есаев все же решил приостановить свою благотворительную деятельность. Все-таки сейчас стариков, которые тяжелее переносят инфекцию, оградили от любого общения. Вот и Евгений боится занести кому-нибудь инфекцию.

- Пока готов бесплатно проводить ремонт, например в хосписах, - говорит Евгений. – Как только все успокоится, продолжу бесплатно ремонтировать электрику старикам, независимо от того, будет эпидемия или нет. А что, я не женат, детей нет, времени свободного много. Так почему бы не проводить его с пользой и помогать людям.

А вот водитель маршрутки №44 из Улан-Удэ, зарегистрированный в инстаграме под ником roger__young придумал свою фишку, как помочь республиканским врачам, которые из-за коронавируса вынуждены работать день и ночь. В своем микроавтобусе, мужчина вывесил объявление о том, что проезд для врачей абсолютно бесплатный. При этом, никаких подтверждающих документов, водитель не просит, а верит на слово.

Водитель маршрутки из Улан-Удэ возит врачей бесплатно, и даже не просит у них документы. Фото: соцсети

- Верю, да и знаю что у нас честные люди и желающих прокатится на халяву пользуясь ситуацией не будет, - подписал водитель видео, на котором запечатлел номер своей маршрутки, и призвал коллег последовать его примеру. – У врачей сейчас горячая пора, давайте поможем им. Своего напарника я уже предупредил.

Кстати, пассажиров-врачей у добродушного водителя хватает каждый день. Ведь его маршрут пролегает через Республиканскую больницу, БСМП и 4-ю больницу.

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