Коронавирус в Иркутске, последние новости на 30 марта 2020 года : улицы обрабатывают дезинфицирующим раствором

Коронавирус в Иркутске на 30 марта уложил в больницу несколько человек. Ко вчерашнему вечеру было известно о подтверждении диагноза у двух человек - первой заразившейся в регионе 62-летней женщины, вернувшейся из тура а Арабские Эмираты и мужчины, который приехал из охваченной болезнью Испании. Анализы у него взяли на десятый день прибытия в город.

У пациента одной из больниц Иркутска, который лечился от внебольничной пневмонии, результаты теста на коронавирус оказались сомнительными, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. - На данный момент его состояние средней тяжести, анализы отправили на подтверждение в Новосибирск".

Врачи следят за здоровьем и пассажиров рейса Новосибирск-Иркутск, которые 17 марта прилетели в наш город вместе с заболевшей женщиной. К слову, она жива и чувствует себя относительно неплохо. Кроме этих людей, на подозрении еще несколько человек.

Сейчас из-за границы в Россию вернулось очень много людей. И глава региона Игорь Кобзев призвал их не скрывать информацию о поездках. Это важно и для их здоровья. и для самочувствия других людей. Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на утро 30 марта. Мы будем держать вас в курсе, следите за сайтом

Что еще изменилось в жизни горожан к сегодняшнему дню? Улицы будут пустынны. Жителей, которых освободили от работы ( а их большинство) попросили оставаться дома. Да и идти все равно некуда - еще в субботу предпринимателям под роспись вручили уведомления о закрытии предприятий с 30 марта. За невыполнение этого предполагаются солидные штрафы и всякие неприятности. Пройдут рейды. Работают только продуктовые магазины и аптеки. Конечно, и энергетики будут снабжать город теплом, и специалисты ЖКХ на месте.

Накануне, 29 марта, в Иркутске началась дезинфекция улиц и остановок. Лавочки, поручни, тротуары и детские площадки обрабатывают специальным составом.Это необходимо, чтобы снизить распространение коронавирусной инфекции в городе.

"Для обработки остановок и пешеходных дорожек вблизи автомобильных дорог специалисты используют поливальную машину, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. - В остальных случаях они распыляют средство на поверхности вручную - с помощью специальных баков.

Потом раствор смывают водой. Его состав абсолютно безвреден.

Верующие также прислушались к тому, что в связи с коронавирусом, перед лицом опасного, но невидимого врага, надо быть максимально осторожными. Уже довольно давно закрылись синагоги. Теперь и православных призвали не приходить в храмы в период распространения коронавируса в Иркутске. Такое решение принял Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Этот вопрос обсудили обсудили врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев и митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан. Временно верующие будут молиться дома, у икон. Все большие молебны отменили и буддисты. Теперь в дацан можно зайти только в маске, иначе просто не пустят. Таковы новости о коронавирусе в Иркутске на 30 марта.

Оставайтесь на нерабочей неделе дома и будьте здоровы!

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29 марта специалисты обработали самые оживленные улицы города, крупные парки и скверы, а также острова Юность и Конный. На следующий день они будут очищать от вирусов все подземные и надземные переходы, а также поручни на них. Такую работу будут проводить ежедневно.

Отделения соцзащиты в Иркутской области перестанут принимать посетителей с 30 марта

Все вопросы можно будет задать специалистам по телефону или через портал Госуслуги

Заведения, которые будут работать с 28 марта по 5 апреля в Иркутске, ждут большие штрафы

В это время должны закрыться кафе, бары, фитнес-клубы и СПА-салоны