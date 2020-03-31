Коронавирус в Иркутске, последние новости на 31 марта 2020 года : глава региона призвал жителей не покидать квартиры

Коронавирус в Иркутске на 31 марта - уже трое жителей региона в больнице с подтвержденным диагнозом. Кроме того, врачи обследуют всех, кто контактировал с ними. А это значит, проверяют здоровье около 500 человек. В соседней Бурятии ситуация жестче - там больны 13 человек. Чтобы предотвратить распространение коронавируса, применяются жесткие меры. Сразу в нескольких регионах страны, в том числе в Москве, Подмосковье, Калининграде и Мурманске, введет режим полной самоизоляции, а проще говоря - карантина. Глава региона Игорь Кобзев также призвал жителей соблюдать самоизоляцию и не выходить из домов без крайней необходимости. Тем более, что сейчас для этого созданы все условия - идет нерабочая неделя

Закрыты все кафе и рестораны, торговые центры и фитнес-залы. Работают только те предприятия, что должны работать при любых обстоятельств. Задача всего этого, как на войне - выиграть время, не дать заболеть одновременно большому числу людей.

- Для меня очень важно сохранение жизни и здоровья вас, каждого члена вашей семьи и всех окружающих, - обратился к жителям глава региона Игорь Кобзев - .Настоятельно вам рекомендую не покидать места проживания. Только в случае крайней необходимости использовать эту возможность. Оставайтесь дома, ситуация полностью контролируется.

Что еще делается для того, чтобы коронавирус в Иркутске, на 31 марта остановившийся на цифре "трое заболевших", замедлился? Многое. И прежде всего это тотальная дезинфекция. Идет обработка улиц и остановок. Транспорта.

Все поверхности, которых пассажир касается руками в трамвае, каждый день дезинфицируют специальными растворами. Особое внимание уделяется поручням, сидениям и дверям. Обработку делают в ночное время и дополнительно на конечных остановках. Не забывают и про влажную уборку всего вагона – один раз в неделю. Чаще нельзя из-за особенностей электротранспорта. Но таких мер достаточно, чтобы предотвратить распространение инфекции.

«Обработка общественного транспорта ведется в ежедневном режиме, - сообщила председатель комитета городского обустройства Марина Цыренова. На этой неделе специалисты администрации вместе с представителями Роспотребнадзора проведут рейды по контролю санитарного состояния подвижного состава».

Кроме того, будет пересмотрен режим работы самого транспорта. Ведь пассажиров стало намного меньше. Но все городские службы продолжат свою работу.

А с 1 апреля, пока на улицах малолюдно, в Иркутске начинается месячник по санитарной очистке города. Увеличится и частота влажных уборок в подъездах. Эту новость по борьбе с коронавирусом в Иркутске, которая стала известна 31 марта, не стоит считать незначительной. Эпидемии побеждаются чистотой.

Особую заботу проявляют о старшем поколении. Уговорить бабушек не ходить по магазинам крайне тяжело. Они не видят опасность, и на этом основании не признают ее. Надо уговаривать. На помощь пожилым и инвалидам придут волонтеры. По всей России уже действует акция #мывместе.

"В Иркутске к этому волонтерскому движению уже присоединились 70 человек, еще 100 - в резерве, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. - Они будут доставлять пожилым и инвалидам продукты и лекарства на дом, а также оплачивать за них услуги ЖКХ".

Прежде чем приступить к работе с пожилыми людьми, все добровольцы проходят инструктаж. Также им рассказывают, как нужно поступать при возникновении той или иной непредвиденной ситуации. Если вы тоже хотите стать волонтером, оставляйте свои анкеты на сайте мывместе2020.рф.

Еще одна хорошая новость вчерашних суток касается медиков. Тем, кто занят лечением больных с коронавирусом, увеличат зарплату вдвое. Кроме того, будет увеличено финансирование на приобретение для врачей и медсестер средств защиты. Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 31 марта.