Откуда завезли корнавирус в Иркутск: комментарии и мнения специалистов

По состоянию на 6 апреля в Иркутской области официально подтверждены 13 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, один пациент скончался. И значительная часть из них подхватили заразу, когда были на отдыхе за границей, где на тот момент уже было зафиксировано много случаев заражения. Так откуда завезли коронавирус в Иркутск? В этом нам поможет разобраться вот эта карта.

Откуда завезли корнавирус в Иркутск: комментарии и мнения специалистовФото: Наталья ВИБЕ

"Сейчас пандемия уже создала беспрецедентный кризис в сфере здравоохранения во всем мире, - рассказывает директор противочумного института Сергей Балахонов. - Вирус уже зафиксирован в 206 странах, причем даже в их самых отдаленных районах, и он точно продолжит распространяться. И в данный момент в разных странах масштабы распространения коронавируса находятся на разных стадиях".

Напомним, первый подтвержденный случай этого вирусного заболевания был зафиксирован у жительницы Ангарского городского округа. Женщина вернулась из отпуска, который провела в Объединенных Арабских Эмиратах. В больницу она обратилась только спустя несколько дней после приезда домой. Вот откуда завезли коронавирус в Иркутск в первый раз.

Вторым пациентом с диагнозом "коронавирус" стал братчанин, который вернулся из Испании. Благо он оказался сознательным и сразу после прибытия домой закрылся в квартире на самоизоляции. На 10 день у него взяли анализ на COVID 19, и он дал положительный результат. На сегодняшний день больше случаев заражения в этом городе нет.

Следующий заболевший новым вирусом подхватил его в Тайланде. Но симптомы заболевания проявились у него не сразу: только спустя несколько дней он попал в больницу с диагнозом "внебольничная пневмония", после чего у него взяли тест на коронавирус, который оказался положительным. Еще один заболевший приехал в регион из соседней Бурятии. Остальные пациенты уже заразились на территории Иркутской области.

"Я бы хотел донести до каждого жителя нашего региона, что сейчас по-настоящему важно избегать мест массового скопления людей и оставаться дома, - объясняет врач анастезиолог-реаниматолог Иркутской областной клинической больницы Лев Пилявин, - И в этой ситуации просто не может быть места негативу и скепсису по отношению к необходимости оставаться на самоизоляции".

Вот откуда завезли коронавирус в Иркутск. Напоминаем: чтобы обезопасить себя от возможного заражения, избегайте мест массового скопления людей, носите маску и держитесь на расстоянии в 1,5 - 2 метра ото всех прохожих. Но лучше всего в этой ситуации оставаться дома и не выходить на улицу без веской причины.