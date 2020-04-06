2020-04-06T10:21:33+03:00
Происшествия

В Иркутске скончался первый пациент с коронавирусом

62-летний мужчина умер 6 апреля
Любовь АРБАТСКАЯ
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Первая смерть от коронавируса в Иркутске: скончался 62-летний мужчинаПервая смерть от коронавируса в Иркутске: скончался 62-летний мужчинаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Увы, 6 апреля в Иркутске зафиксирован первый случай смерти пациента с коронавирусом. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, в областной инфекционной больнице умер пациент, у которого официально был подтвержден вирус.

- Мужчине было 62 года, - сообщили в правительстве области. - Добавим, что на 14 часов 6 апреля в Иркутской области 13 официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Один результат анализов под сомнением, у четырех пациентов диагноз не подвердился.

В регионе, тем временем, продолжается режим самоизоляции. Работают лишь сотрудники сфер, одобренных властями. Дети продолжают учиться удаленно.

Есть и оптимистичные новости. У вернувшихся из Таиланда туристов нет положительных результатов на опасную заразу. Однако режим строгой самоизоляции для них, разумеется, не отменяется. Даже прилетающие в Иркутск из Москвы и Санкт-Петербурга теперь должны обязательно провести дома 14 дней.

Тем временем, в Бурятии уже 43 человека, заразившихся коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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