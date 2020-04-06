2020-04-06T09:55:11+03:00
Здоровье

13 случаев коронавируса подтверждено в Иркутске

В Иркутске увеличилось количество заболевших
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
13 случаев коронавируса подтверждено в Иркутске13 случаев коронавируса подтверждено в ИркутскеФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

В Иркутской области увеличилось число заболевших коронавирусом. По состоянию на 14.00 6 апреля в регионе 13 официально подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. Еще у одного пациента сомнительный результат исследования. Сейчас анализ перепроверяются в новосибирском "Векторе". Добавим, что у четырех человек с сомнительным результатом диагноз не подтвержден.

Напомним, что 6 апреля в Иркутске зафиксирована первая смерть пациента, у которого официально был подтвержден коронавирус. Им оказался 62-летний мужчина.

Тем временем, у туристов, которые в конце прошлой недели вернулись из Таиланда, и были размещены в обсерваторе под Шелеховом, нет положительных результатов на опасную инфекцию. Но режим строгой самоизоляции у них продолжается. Кстати, теперь, прилетающие в Иркутск пассажиры из Москвы и Санкт-Петербурга также должны обязательно провести две недели дома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 6 апреля 2020: кому разрешено работать (Подробности)

За распространение фейка о заболевшем коронавирусом враче, иркутянке грозит 100 тысяч рублей штрафа (Подробности)

Маски-шоу: защищаемся от коронавируса стильно (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Иркутске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Спецвыпуск «Коронавирус» в ежедневной «КП» 9 апреля: как в Приангарье идет борьба с инфекцией
13 случаев коронавируса подтверждено в Иркутске
Малый и средний бизнес Приангарья просит региональное правительство принять срочные меры налоговой поддержки
Буйного прохожего со свертком наркотиков задержали в Иркутске
Мошенник обманывал иркутян, предлагая оформить компенсацию за карантин
ДТП в Иркутске: в столкновении Мазды Демио и Тойоты Тундры пострадали женщина и ребенок
Медицинские маски появились в аптеках Иркутска
Подпишите себя и своих близких на "Комсомольскую правду", не выходя из дома
Коронавирус подозревают у 9 жителей Иркутской области
Прилетающие из Москвы и Санкт-Петербурга в Иркутскую область обязаны самоизолироваться на 14 дней
У 43 человек подтвержден коронавирус в Бурятии
Онлайн-экскурсии проведут 6 апреля иркутские гиды
Индекс самоизоляции в Иркутске 5 апреля на 17. 00 4,1 балла
Три дачных дома горели 5 апреля в Иркутском районе
Коронавируса нет у находящихся в Шелеховском обсерваторе
Джип с рыбаками провалился под лед на Иркутском водохранилище
Лесопилка горела 5 апреля в Иркутской области
Девятый случай заболевания коронавирусом подтвердился в Иркутске
Выходить на лед Байкала больше нельзя
Поздравляем Ирину Валерьевну Леньшину
В трех районах Иркутска 6 апреля отключат отопление и горячую воду
Игорь Кобзев о продлении режима самоизоляции: «Пандемия остается угрозой номер один»