13 случаев коронавируса подтверждено в Иркутске

6 Апр 2020 2020-04-06T09:55:11+03:00

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В Иркутской области увеличилось число заболевших коронавирусом. По состоянию на 14.00 6 апреля в регионе 13 официально подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. Еще у одного пациента сомнительный результат исследования. Сейчас анализ перепроверяются в новосибирском "Векторе". Добавим, что у четырех человек с сомнительным результатом диагноз не подтвержден.

Напомним, что 6 апреля в Иркутске зафиксирована первая смерть пациента, у которого официально был подтвержден коронавирус. Им оказался 62-летний мужчина.

Тем временем, у туристов, которые в конце прошлой недели вернулись из Таиланда, и были размещены в обсерваторе под Шелеховом, нет положительных результатов на опасную инфекцию. Но режим строгой самоизоляции у них продолжается. Кстати, теперь, прилетающие в Иркутск пассажиры из Москвы и Санкт-Петербурга также должны обязательно провести две недели дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU