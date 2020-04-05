Маски-шоу: защищаемся от коронавируса стильно

Маски в наше непростое время – не роскошь, не экстравагантность, а необходимое средство защиты во время пандемии коронавируса в мире. Кто-то из жителей Иркутска ограничивается обычной медицинской. Однако, не всем удалось приобрести их нужное количестве, ведь менять такую нужно уже через несколько часов.

Но иркутяне и не думали отчаиваться: большинство из сибиряков нашли в интернете нужные лекала для пошива. И вот уже сотни человек выгуливают собак, ходят до продуктовых магазинов и обратно, ведь в регионе введен режим самоизоляции, в средствах защиты ярких, необычных, выражающих внутренний мир и доказывающих, что заботиться о своем здоровье можно стильно и со вкусом.

«Комсомолка» собрала для вас на просторах Интернета фотографии иркутян в масках от местных «кутюрье» или собственного производства.

Маски-шоу: иркутяне защищаются от коронавируса стильно. Фото: архив Марии Оленниковой

Всемирно известные "огурцы". Именно так называется этот принт.

lisaveta_ko Повязка, ногти, маска - все в тон!

girl__blue_eyes Запах весенних цветов в этом году только через медицинскую маску

Маски-шоу: иркутяне защищаются от коронавируса стильно. Фото: архив Андрея Бякова

s_sashaa Правильные пчелы делают правильный мед. Ярко и настроение поднимает!

Маски-шоу: иркутяне защищаются от коронавируса стильно. Фото: архив Татьяны Матосовой

svetlana__klim Ярким девушкам по вкусу хищные принты.

Маски-шоу: иркутяне защищаются от коронавируса стильно. Фото: архив Дмитрия Мироманова

uly_nochka Красота спасет мир

Маски-шоу: иркутяне защищаются от коронавируса стильно. Фото: архив Натальи Вибе

irinagoodwill Как насчет средневековых мотивов?

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