Маски-шоу: защищаемся от коронавируса стильно
Маски в наше непростое время – не роскошь, не экстравагантность, а необходимое средство защиты во время пандемии коронавируса в мире. Кто-то из жителей Иркутска ограничивается обычной медицинской. Однако, не всем удалось приобрести их нужное количестве, ведь менять такую нужно уже через несколько часов.
Но иркутяне и не думали отчаиваться: большинство из сибиряков нашли в интернете нужные лекала для пошива. И вот уже сотни человек выгуливают собак, ходят до продуктовых магазинов и обратно, ведь в регионе введен режим самоизоляции, в средствах защиты ярких, необычных, выражающих внутренний мир и доказывающих, что заботиться о своем здоровье можно стильно и со вкусом.
«Комсомолка» собрала для вас на просторах Интернета фотографии иркутян в масках от местных «кутюрье» или собственного производства.
Маски-шоу: иркутяне защищаются от коронавируса стильно. Фото: архив Марии Оленниковой
Всемирно известные "огурцы". Именно так называется этот принт.
Маски-шоу: иркутяне защищаются от коронавируса стильно. Фото: архив Андрея Бякова
Маски-шоу: иркутяне защищаются от коронавируса стильно. Фото: архив Татьяны Матосовой
Маски-шоу: иркутяне защищаются от коронавируса стильно. Фото: архив Дмитрия Мироманова
Маски-шоу: иркутяне защищаются от коронавируса стильно. Фото: архив Натальи Вибе
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ИСТОЧНИК KP.RU
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