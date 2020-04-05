2020-04-05T08:37:26+03:00
Дом. Семья

Попугай – в светильнике, мышь – в трубе, рыбка – в черепе: как звери в Иркутском зоопарке самоизолировались из-за коронавируса

Фото, как животные переживают карантин, - в мимишной подборке [фото]
Мария КНЯЗЕВА
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Попугай – в светильнике, мышь – в трубе, рыбка – в черепе: как звери в Иркутском зоопарке самоизолировались из-за коронавирусаПопугай – в светильнике, мышь – в трубе, рыбка – в черепе: как звери в Иркутском зоопарке самоизолировались из-за коронавируса
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Самоизоляция – тяжелое время не только для людей, но и животных в зоопарках. Ведь они уже привыкли, что к ним постоянно в гости ходят люди. И еще неизвестно, кто кого в эти моменты разглядывает через стекло. Вот и недоумевает зверье в иркутском зоопарке – Дом природы – куда подевались все «экспонаты».

«Попугаи громко кричат в надежде, что кто-то с улицы их услышит и зайдет в гости», - говорит координатор Людмила Ивушкина. И действительно на заднем фоне кто-то вопит так, что голос женщины временами перестает быть слышен.

Но такое чувство, что животные действительно поняли, что самоизоляция – вещь необходимая и начали искать место, где бы спрятаться: кто - в норку, кто в «купалку», а кто и вовсе экстравагантно – в абажур.

Маисовый полоз залез под камень. Фото: Дом природы

Маисовый полоз залез под камень. Фото: Дом природы

Гамбийская крыса и обыкновенная декоративная решили, что трудные времена легче переживать вместе

Гамбийская крыса и обыкновенная декоративная решили, что трудные времена легче переживать вместе

Жабы спрятались в "купалке". Фото: Дом природы

Жабы спрятались в "купалке". Фото: Дом природы

Кошка Тьмуша породы ориентал - в подаренном волонтерами домике. Фото: Дом природы

Кошка Тьмуша породы ориентал - в подаренном волонтерами домике. Фото: Дом природы

Рыбка укрылась в декоративном "черепе". Фото: Дом природы

Рыбка укрылась в декоративном "черепе". Фото: Дом природы

Обязательно ежедневное патрулирование территории. Фото: Дом природы

Обязательно ежедневное патрулирование территории. Фото: Дом природы

Какаду нашел себе самое надежное место для самоизоляции. Фото: Дом природы

Какаду нашел себе самое надежное место для самоизоляции. Фото: Дом природы

Знаменитая шимпанзе – Принцесса Лея – больше других страдает от вынужденной самоизоляции. Пожалуй, из всех постояльцев Дома природы именно она остро ощутила не себе все последствия такого режима.

«Шимпанзе – человекоподобная обезьяна, велика вероятность, что она может заразиться», - говорит Людмила Ивушкина. – «Поэтому мы перестраховываемся».

Общительная обезьянка постоянно веселила посетителей. Ведь когда-то она должна была стать цирковой, но и пусть, что карьера не сложилась. Теперь веселить людей Лея могла, как говорится, в свое удовольствие. Очень часто иркутяне составляли ей компанию за обедом, конечно, через стекло.

Принцесса Лея теперь обедает в полном одиночестве. Фото: Дом природы

Принцесса Лея теперь обедает в полном одиночестве. Фото: Дом природы

Ведь как у королевской особы у принцессы все по расписанию – в 11.00 – завтрак, обед в 14.00, ужин - 17.30. К этому времени в Дом природы стягивались мамы с детьми – посмотреть, как с аппетитом шимпанзе уплетает полезную кашу – ложкой, а не абы как! Как «разворачивает» фрукты или радуется йогурту. Приносили угощения и передавали сотрудникам зоопарка. А теперь пищу ей просовывают в небольшое отверстие и только «кто-то» в маске и перчатках.

«Она, конечно, нас узнает», - отмечает Людмила. – «Радуется, стучит по стеклу и недоумевает, что происходит, ей сейчас тяжелее всех».

Стоит отметить, что зоопаркам сейчас тяжело и в финансовом плане, продукты питомцам покупались на вырученные от билетов средства, а из-за режима самоизоляции посетителей ждать не приходится, как минимум до 12 апреля. Если хотите помочь зоопарка Иркутсказдесь их контакты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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