Из-за коронавируса животным в зоопарках Иркутска нечего есть

В России и Иркутской области началась нерабочая неделя. Напомним, во избежание распространения коронавирусной инфекции в регионе с 30 марта по 5 апреля закрыты все общественные места. Стоит отметить, что в больницы Приангарья госпитализированы уже двое заболевших коронавирусом.

Льву Гоше в неделю нужно 100 кг мяса

Сегодня прекратили свою работу все развлекательные учреждения города, торговые центры. Конечно, закрыли свои двери и зоопарки Иркутска. Однако, к такому повороту событий они явно не были готовы: продукты для животных покупались на средства, вырученные от продажи билетов. А в тех условиях, что посетителей сейчас нет – деньги, как и запасы снеди просто «тают». Ведь чтобы прокормить, например, льва Гошу в зоопарке на «Фортуне» каждый день нужно 14 кг мяса. А ведь с ним в вольере живет и его львица, а по соседству еще и тигрица с леопардом. Всем вместе им нужно около 50 кг мяса в день.

Лев Гоша в неделю съедает почти 100 кг мяса. Фото: Иркутская зоогалерея

«Всего в экспозициях обоих филиалов – зоопарка на «Фортуне» и «Дома природы» на улице Байкальской – у нас более 200 животных, это не считая 40 кошек и 8 собак», - рассказывает координатор Людмила Ивушкина. – «Кроме продуктов, нам еще постоянно нужны лекарства. У нас многие животные нуждаются в постоянном приеме препаратов. Сейчас в большом количестве нужно закупать их для тигрицы Ириски».

О том, какие нужны лекарства узнать можно, позвонив в зоопарк. Привезти мясо (курицу или индейку), крупы, овощи, фрукты, кошачий и собачий корма можно в «Дом природы». Там каждый день с 12.00 до 16.00 будет сидеть дежурный сотрудник.

Верблюд съедает в день 6 кг сена

В подобной ситуации оказались и сотрудники Иркутского зоосада, который расположен рядом с Ботаническим садом. Запасов провизии для животных там хватит на пару дней.

Верблюду нужно 6 кг сена и зерновые смеси. Фото: Иркутский зоосад

«После окончания трудного зимнего сезона, во время которого посещаемость Зоосада всегда падает, мы еще не успели заработать достаточного количества денег, чтобы приобрести продукты для питомцев впрок», - поделились в зоопарке. – «Поэтому вынужденные затяжные каникулы грозят нам большой бедой: животные могут просто остаться без пищи».

В вольерах здесь также есть и хищники – волчица, рысь, песцы, лисы. Они, конечно, нуждаются в мясе. Принести можно говядину, козлятину, курицу и куриные субпродукты.

«Еще будем благодарны за свежие овощи и фрукты, несоленую и не жирную рыбу, семечки и крупы», - отмечают сотрудники Иркутского зоосада. – «Если учесть, что в нашей экспозиции находится около трехсот животных, среди которых много крупных и экзотических, то легко понять, что в условиях отсутствия заработка и без посторонней помощи прокормить всех наших питомцев просто нереально».

Волчице нужно 2 кг мяса в день. Фото: Иркутский зоосад

Только волчица съедает в день 2 кг, а верблюд – более 6 кг сена плюс зерновые смеси и овощи. Помощь пернатым и пушистым здесь готовы принимать в течение всего дня с 09.00 до 22.00.

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