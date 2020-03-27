Нерабочая неделя в Иркутске с 28 марта по 5 апреля: что закрыто и что будет работать

Нерабочая неделя в Иркутске с 28 марта по 5 апреля начинается. И это не каникулы, а серьезная мера предосторожности. Она должна помочь остановить распространение коронавируса. В стране повсеместно закрываются торговые центры, кафе и рестораны, кинотеатры и даже парки. Все для того, чтобы жители как можно больше времени находились дома и не выходили на улицу без крайней необходимости. А это – магазин за продуктами или аптека. А что в столице Приангарья? Разбираемся, что в нашем городе будет работать, а что нет.

Торговые центры в Иркутске пока работаютФото: Юлия ПЫХАЛОВА

1. Закроют ли торговые центры

Начнем с тех мест, где мы появляемся, возможно, чаще всего – и в выходные дни и будние. Речь, конечно о торгово-развлекательных центрах. На данный момент вешать на двери замки иркутские ТРЦ не собирались.

- Никаких распоряжений о закрытии у нас не было, - в один голос говорят в администрациях торговых центров. – Нерабочая неделя в Иркутске с 28 марта по 5 апреля для нас не имеет значения. Мы работаем в прежнем режиме, и как только поступит какая-либо команда, сразу проинформируем об этом наших посетителей на сайтах и в соцсетях.

2. Как будет ходить общественный транспорт

Для тех, кто в нерабочую неделю в Иркутске, с 28 марта по 5 апреля,планирует выйти из дома только для того, чтобы доехать до продуктового магазина, сообщаем, что общественный транспорт в городе будет работать как обычно. Автобусы, троллейбусы и трамваи ходят по расписанию. Об этом рассказали в городской администрации, и добавили, что каждый день проводят дезинфекцию.

Транспорт в Иркутске будет работать в обычном режимеФото: Юлия ПЫХАЛОВА

3. Не отменят ли поликлиники прием узких специалистов

С больницами все понятно – они не закроются ни при каких обстоятельствах. Нерабочая неделя в Иркутске с 28 марта по 5 апреля не повод и для того, чтобы не работали поликлиники, Причем работать будут не только кабинет неотложной помощи или дежурного врача, но и все терапевты/педиатры, а также узкие специалисты. Если у вас запланирован по записи прием у доктора, он не отменится. Однако при появлении симптомов ОРВИ вызовете лучше врача на дом. Так безопаснее и для вас и для окружающих.

Больницы также открыты всю неделю.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

4. Можно ли сходить на тренировку в фитнес-зал

Ответ: «Нет». Спортивные клубы и фитнес-центры Иркутска, как государственные, так и частные, приостановят работу с 30 марта по 3 апреля.

– Сегодня в городе более четырехсот спортивных организаций, - начальник управления по физической культуре и спорту администрации областного центра Дмитрий Эверт. - Тренировочный процесс во всех спортклубах города будет приостановлен. В помещениях проведут меры для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия воспитанников и предотвращения распространения коронавируса.

5. Нерабочая неделя в Иркутске с 28 марта по 5 апреля: принимают ли документы в МФЦ

В предстоящую нерабочую неделю нет. Центры «Мои Документы» возобновят работу 6 апреля, но, что важно, только по предварительной записи! Это сделано для того, чтобы избежать большого скопления людей в помещениях.

Выбрать удобное время для визита можно на официальном сайте mfc38.ru или по телефону 8-800-1000-447 (звонок бесплатный). Обязательно нужно указать фамилию, имя, отчество и номер телефона. Эта информация должна полностью совпадать с данными человека, который обратится за услугой. И еще, в день посещения центра или офиса «Мои Документы» клиентов ждут на месте за 5-10 минут до запланированного времени. Если заявителя нет 10 минут после назначенного времени, талон будет аннулирован.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Нерабочая неделя в Иркутске с 28 марта по 5 апреля:

Ольхон закрывает ворота, а Листвянка дает зеленый свет

Несмотря на то, что власти подчеркивают – предстоящие выходные не каникулы, чтобы предотвратить распространение инфекции, наверняка найдутся и те, кто не пожелает сидеть на недельном карантине и попытается рвануть, например на Байкал. Но по поручению премьер-министра России Михаила Мишустина с 28 марта по 1 июня приостановить бронирование мест и размещение граждан в домах отдыха, санаториях и других курортных организациях, включая детские лагеря. Проверяем, как на это отреагировали в самых излюбленных у туристов местах на Байкале – на острове Ольхон и в Листвянке.

- Мы находимся в режиме повышенной готовности, и уже разослали письма во все гостиницы, точки общепита о том, что все брони для туристов нужно закрыть, - рассказывает «КП-Иркутск» начальник управления экономического развития администрации Ольхонского района Ирина Аноева. – Кстати, некоторые турбазы закрылись еще на прошлой неделе. Сейчас добраться на Ольхон или выехать с острова можно только на хивусе – катере на воздушной подушке. Ее капитан постоянно делает нам доклады. Прибытий новых туристов нет, последние отдыхающие выезжают.

Почти все туристы уехали с острова Ольхон.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По словам властей, потока туристов на Ольхоне нет уже несколько дней. То, что гостиницы и точки общепита на острове, закрываются, подтверждают и на одной из самых крупных турбаз Ольхона «Усадьбе Бенчаровых».

- 27 марта у нас выехали последние туристы, - рассказывает менеджер Мария Невзорова. – Наша турбаза, как и положено, закрывается с 28 марта по 1 июня. Конечно, урон нашему бюджету будет, но не настолько великий. Все-таки в апреле никогда не было много туристов. Больше мы рассчитывали на майские каникулы, надеялись, что внутренний туризм будет наше все, ведь границу закрыли. А вообще, самый сезон наплыва отдыхающих на Ольхоне с середины июня по конец сентября. К этому времени, надеемся, ситуация стабилизируется. Что будем делать во время паузы? Улучшать базу: облагораживать территорию, проведем косметический ремонт номеров.

А вот Листвянка у жителей Иркутска пользуется популярностью и в снег и в зной. Ждут здесь отдыхающих и сейчас, несмотря на карантин. Местные гостиницы, в которые мы позвонили под видом клиентов, опять же на момент подписания номера в печать, закрываться не собирались и готовы были забронировать нам номер на любой из дней выходной недели: хоть на 30 марта, хоть на 1 апреля.

- Пока, кроме администрации, школ, и детских садов у нас все работает в штатном режиме, - рассказали в администрации Листвянки. – Закрывать гостиницы, санатории, кафе не планируем. Только в случае угрозы вспышки коронавируса на территории региона. Впрочем, Листвянка сейчас и так пустует. Туристов практически нет. После закрытия границ, поток упал примерно на 70%. Все брони поснимали. Пустые отели, кафе, рестораны… Говорите, что наступят длинные выходные, и все поедут? Это вряд ли. Мы уже проводили мониторинг за последние недели, даже в выходные дни народу очень мало.

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