2020-03-27T16:16:14+03:00
Здоровье

Первый случай заражения коронавирусом в Иркутске: на подозрении 61-летняя женщина

По предварительным данным, заболевшая прилетела из Арабских Эмиратов, и, возможно, это первый случай заражения коронавирусом в Иркутске
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Первый случай заражения коронавирусом в ИркутскеПервый случай заражения коронавирусом в ИркутскеФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Первый случай заражения коронавирусом в Иркутске зафиксирован 27 марта. По предварительной информации, зарегистрирован первый положительный тест коронавирусной инфекции у 61-летней женщины, которая недавно приехала из ОАЭ. Сейчас она находится в инфекционной больнице. Специалисты разыскивают тех, кто мог с ней контактировать.

Правда, окончательный результат станет известен только после двух экспертиз — в Иркутском противочумном диспансере и Новосибирском референс-центре. Тогда и выяснится, подвердился ли первый случай заражения коронавирусом в Иркутске.

Добавим, что за последние сутки из неблагополучных по распространения инфекции стран в Иркутскую области прибыло 715 человек. Всех их оповестили о необходимости нахождения на двухнедельном карантине.

Между тем все больницы региона находятся в режиме полной готовности. Медработники проходят необходимое обучение. В Иркутской области насчитывается 633 аппарата искусственной вентиляции легких. В ближайшее время поступит еще 12. В стационарных учреждениях региона и под наблюдением на дому находятся 15 126 человек, из них 13 286 старше 60 лет. Их всех необходимо обеспечить бесплатными медицинскими масками.

По рекомендации федерального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, врио главы Приангарья Игорь Кобзев поручил до мая 2020 года приостановить деятельность развлекательных и досуговых учреждений - ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат, а также фитнес-центров, бассейнов и других спортивных сооружений. Отменить гастроли, концерты, запланированные на март-апрель. Кроме того, до мая должно быть приостановлено направление пациентов старшего поколения на санаторно-курортное лечение.

После того, как будет ясность с первым случаем заражения коронавирусом в Иркутске, эти меры безопасности будут усилены.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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