Опасность лишних смертей: иркутский реаниматолог о коварности коронавируса

Врач анестезиолог-реаниматолог Иркутской областной клинической больницы Лев Пилявин в Сети разместил видеообращение к сибирякам. Сейчас, когда весь мир борется с пандемией коронавируса, важно оставаться дома. Так почему же это так важно? Именно это врач и пояснил подписчикам. Особенность болезни, по его словам, заключается в том, что каждый из нас может стать ответственен за «лишние смерти». В чем реальная опасность COVID-19? По мнению медика, она далеко не в самом вирусе кроется.

«В 80-85% случаях заболевание пройдёт не тяжелее обычного ОРВИ», - говорит анестезиолог-реаниматолог Лев Пилявин. – «Однако, COVID-19 имеет свойство очень быстро распространяться, а значит, эти 15-20% тяжёлых случаев составляют огромное количество человек в момент времени».

Это приводит к тому, что в короткий промежуток времени может потребоваться помощь сразу большому количеству пациентов.

«Как показала практика Европы, современное здравоохранение не способно выдержать такой наплыв тяжёлых пациентов», - отмечает Лев Пилявин.

Но кроме коронавируса в мире остаются другие проблемы: люди не перестали попадать в ДТП, получать травмы, страдать от других болезней, не связанных с COVID-19.

«В связи с большим наплывом тяжёлых пациентов наши коллеги из Европы уже вынуждены: сокращать койки для оказания других видов помощи, работать 24/7 в условиях изоляции и часто не по профилю, сортировать пациентов и выбирать, кому оказывать помощь, а кому - нет, потому что на всех ресурсов не хватает», - описывает сложившуюся ситуацию медик.

Прибавьте сюда отсутствие вакцины против коронавируса и конкретной схемы лечения, возникающие осложнения.

«В итоге мы получаем лишние смерти», - подчеркивает анестезиолог-реаниматолог. - «Я хочу попытаться донести до вас мысль, что оставаться дома сейчас по-настоящему важно».

Как утверждает врач, негативу и скепсису по отношению к призывам оставаться дома сейчас не время и не место.

pilyavin_leo Опасность лишних смертей: иркутский реаниматолог о коварности коронавируса

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